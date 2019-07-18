В этом году самый масштабный open-air страны продлится уже четыре, а не три дня. Ничего удивительного: "Нашествие"-2018 посетили более 200 тысяч зрителей. И теперь программу решено расширить.

Прежде самые увлеченные поклонники рок-музыки из России, Беларуси и Казахстана в четверг только заезжали на поле Большое Завидово в Тверской области. И ставили палатки под выступление одной-единственной группы, попутно отвечавшей на вопросы ведущих "Нашего радио". Теперь четверг - уже полноценный день "Нашествия". И программа 18 июля на Главной сцене уже очень основательная: "Ленинград", Глеб Самойлов и Matrixx, питерский "Северный флот" (фактически состав "Короля и Шута" без Михаила "Горшка" Горшенева). Ну а в пятницу, 19 июля, откроются еще две сцены: "Наша 2.0." и "Ультра".

Впрочем, организаторов пока больше волнуют другие вопросы. На прошлогоднем "Нашествии" было темновато. Поздним вечером от сцены к сцене приходилось идти не спеша, чтобы не споткнуться на спящих прямо в поле рокеров, немножко не рассчитавших свои силы. В этом году освещения будет больше, техника завезена, об этом уже сообщили.

Вторая проблема: плохая погода. В Тверской области свирепствуют дожди, поле рискует быстро превратиться в болото (как и случилось на "Нашествии" два года назад). На недавнем фестивале "Дикая мята" ради спасения от грязи и болота под ногами завезли много гравия, что тоже не было панацеей: после этого поле было повреждено, да и мусора на нем потом оказалось немало: там и здесь можно было увидеть импровизированные свалки. О чем посетители, восхищенные самими концертами, потом разочарованно писали и в социальных сетях. На "Нашествии" этот опыт учли. Во-первых, здесь предпочитают завозить не гравий, а экологичное сено. А во-вторых, на поле работает много волонтеров: симпатичных девушек в зеленых курточках и таких же бейсболках. Обозреватель "РГ" разговорился с одной из них, студенткой Леной из Твери.

Она рассказала, в чем ее обязанности: как раз собирать мусор, но главная все-таки в другом. На "Нашествии" решили использовать силы и энтузиазм самих зрителей. И по заранее объявленным условиям тот, кто принесет волонтерам определенное количество пустых банок или очисток от пачек с чипсами, валяющихся на земле, сложит их у волонтеров в большой черный мешок - получит потом уже полную банку с любимым напитком или чипсы - бесплатно. Отличный опыт, который стоит распространить и на другие open-air.

Всего на трех сценах "Нашествия" - Главной (для самых известных, любимых или подающих в этом году наибольшие надежды), "Наше 2. 0." (здесь играют пока менее знаменитые) и "Ультра" (для поклонников ска, панка, тяжелого рока, инди-рока - стилей, которые имеют верных поклонников, пусть их не так много, как у рок-мэйнстрима) выступит 140 групп. Среди них "Аквариум", Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, "Пикник", "Би-2", Louna, "Чиж и Компания" и другие.

А завершится "Нашествие" поздно вечером в воскресенье - концертом группы "Сплин".