Весь четверг на Калининской АЭС в Тверской области занимались проверкой и восстановлением трансформаторного оборудования, которое рано утром 18 июля дало неожиданный сбой и потребовало экстренной остановки трех атомных энергоблоков.

Выпадение из сети сразу 3000 мегаватт электрической энергии стало испытанием для Объединенной энергосистемы Центра России, но она этот невольный экзамен выдержала - блэкаута не случилось и сбоя в подаче электроэнергии потребители не ощутили. Что в действительности произошло на АЭС? Насколько опасной была ситуация и в чем ее причина - расскажем по порядку.

Защита сработала штатно

Первое и главное: три энергоблока Калининской АЭС (а всего на момент ЧП в работе было четыре) отключились от энергосети по проектному алгоритму, когда стало некуда выдавать производимую электроэнергию. А само это событие не связано с ядерной природой объекта генерации. Такое объяснение произошедшему дали в концерне "Росэнергоатом", филиалом которого является Калининская атомная станция.

По словам Андрея Тимонова, который возглавляет департамент коммуникаций "Росэнергоатома", отключение трех энергоблоков было вызвано коротким замыканием в переключателе одного из трансформаторов ОРУ - открытого распределительного устройства рядом с АЭС. Такое "трансформаторное поле" есть при каждом мощном объекте генерации, включая гидро- и теплоэлектростанции. Его задача - обеспечить распределение и передачу вырабатываемого электричества в общую или региональную энергосистемы.

- Короткое замыкание стало причиной того, что действием защиты отключились высоковольтные линии электропередачи, идущие от станции, - пояснил Тимонов. - Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они в соответствии с проектным алгоритмом отключились от сети. Энергоблоки N 1 и N 2 разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на мощности, и мы готовы оперативно подключать его к энергосистеме. Энергоблок N 3 продолжает нести нагрузку.

По предварительной информации, уже 19 июля можно ожидать последовательного подключения к сети временно остановленных энергоблоков и возобновления их штатной работы.

Кто пришел на выручку

В Минэнерго вчера же уточнили: "На станции одновременно отключились первый, второй и четвертый блоки с суммарной нагрузкой в 3,2 тысячи МВт. При этом третий блок снизил нагрузку с 1,061 тысячи МВт до 476 МВт. После отключения диспетчерское управление дало команду в минимально возможный срок включить в работу ряд блоков на других станциях, в результате чего частота в единой энергосистеме России была восстановлена до величины 49,95 Герц". Как заявил диспетчер Единой энергосистемы "Системный оператор", сбой на объекте в Тверской области удалось купировать: никто из потребителей не отключался, за счет резервов подача электроэнергии была оперативно нормализована.

На АЭС одновременно отключились три энергоблока с суммарной нагрузкой 3,2 тысячи МВт

По информации минэнерго, уже в 5.13 мск были даны команды о включении в работу первого блока Конаковской ГРЭС, третьего блока Рязанской ГРЭС, первого блока ГРЭС-24, пятого блока Каширской ГРЭС, первого и второго блоков Шатурской ГРЭС, шестого и восьмого блоков Заинской ГРЭС, четвертого и пятого блоков Киришской ГРЭС, газотурбинной установки на Ивановских ПГУ.

Досье "РГ"

Чем известна Калининская АЭС

Станция расположена на севере Тверской области, до Москвы от нее - 330 км, до Санкт-Петербурга - 400. Благодаря такому расположению она осуществляет транзит электроэнергии по высоковольтным ЛЭП на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. В составе АЭС четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами установленной мощностью 1000 МВт каждый. Первые два построены еще в советский период (1984, 1986), третий и четвертый пущены уже в новом веке - в 2004-м и 2011-м. По итогам прошлого, 2018 года Калининская атомная выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации АЭС России: 35,18 миллиарда киловатт-часов. А так называемый КИУМ (коэффициент использования установленной мощности) превысил 100 процентов.