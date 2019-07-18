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Проект: В регионах

Калужские власти не приняли плохо отремонтированный двор

17 июля заместитель председателя городской думы города Калуги Сергей Павлов вместе с активистами территориальной общины, жителями и представителями городской управы осмотрел результаты благоустройства в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" дворовой территории по улице Билибина между домами №№11 и 13.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Проливные дожди наглядно продемонстрировали недостатки в работе подрядчика. На вновь уложенном асфальте образовались огромные лужи, водоотведение не предусмотрено. Это лишь одно из замечаний, которые высказали члены комиссии. Надо отметить, что жители активно взаимодействуют по вопросам благоустройства своей территории и с городскими властями, и с подрядчиками, вместе с депутатом постоянно отслеживают ход и качество работ. Но, как оказалось, результаты ремонта не порадовали.
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"Еще на заседании думы месяц назад я предложил подрядчику вместе пройти по этой территории до приемки работ, посмотреть, где и что нужно исправить, доделать, скорректировать, - комментирует ситуацию депутат Сергей Павлов. - Но подрядчик от этого уклонился. А ведь уже тогда можно было избежать многих ошибок в их работе. Что мы видим сегодня? Лужи, закатанные ниже уровня канализационные люки, не заасфальтированные участки территории, зауженный дворовый проезд, где планировалась парковка для автомобилей жильцов и проезд машин экстренных служб. Так работать не годится! Все параметры обсуждались, жители составили схему, нужно учитывать их мнение, им должно быть удобно в своем дворе, ведь программа так и называется - комфортная городская среда".

Вердикт комиссии однозначный - работы не принимать до устранения подрядчиком всех указанных в протоколе замечаний, только в этом случае члены комиссии подпишут акт и будет произведена оплата подрядчикам.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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