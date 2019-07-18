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18.07.2019 15:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва заняла третье место в мире по числу миллиардеров

Текст: Роман Маркелов
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва заняла третье место в мире по числу живущих в ней долларовых миллиардеров. Об этом говорится в рейтинге, опубликованном компанией Savills на основе данных журнала Forbes.

Фото: REUTERS/ Toby Melville
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В исследовании говорится, что в Москве живет 71 человек с состоянием свыше одного миллиарда долларов. Больше миллиардеров живет только в Нью-Йорке (85) и Гонконге (79), следует из статистики компании. На четвертом и пятом местах по этому показателю находятся Пекин (61) и Лондон (55).

Неслучайно, что многие из городов с наибольшим количеством миллиардеров также являются и одними из самых дорогих в мире по стоимости жилья премиум-класса, говорится в исследовании. Помимо того, что они имеют культурную и социальную привлекательность, они являются магнитами для талантов, поэтому жилая недвижимость пользуется там большим спросом, указывают в Savills.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Большинство миллиардеров - это мужчины (89 процентов), они женаты (83 процента) и в среднем у каждого по трое детей, отмечается в исследовании. Большая часть из них (67 процентов) "сделали себя сами", в то время как 33 процента унаследовали свое богатство.

При этом, по данным Forbes, в 2019 году совокупное состояние долларовых миллиардеров составило 8,7 триллиона долларов по сравнению с 9,1 триллиона долларов в 2018 году, подчеркивается в исследовании. Снижение показателя отражает текущую экономическую неопределенность и нестабильность финансовых рынков по всему миру, считают в Savills.

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