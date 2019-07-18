"Нефтчи" стал соперником "Арсенала" в Лиге Европы

Бакинский "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА. По сумме двух матчей бакинцы обыграли молдавский клуб "Сперанца" - 9:0.

Тульский "Арсенал" дебютирует в Лиге Европы после того, как в прошлом сезоне занял шестое место в РПЛ. Первый матч противостояние с "Нефтчи" пройдет 25 июоля в Туле, а ответная игра состоится в Баку 1 августа.

Завершило еврокубковый сезон минское "Динамо". По сумме двух матчей белорусский клуб уступил латвийской "Лиепае". После ничьей в гостях на своем поле динамовцы уступили 1:2.

Между тем для еще одного клуба выступление в еврокубках закончилось, так и не начавшись. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил бельгийский "Мехелен" от участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20 и принял решение заменить команду в турнире. Клуб обвинялся в организации договорных матчей.