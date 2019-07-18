Отреставрированный фильм "Игла" покажут в день памяти Виктора Цоя

15 августа, в день гибели Виктора Цоя, в кинотеатрах покажут отреставрированную версию первой полнометражной ленты Рашида Нугманова "Игла". Показы пройдут в рамках проекта КАРО.Арт по всей стране - в Москве, Петербурге, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Тюмени и Сургуте.

В московском "КАРО. Октябрь" 15 августа драму представит съемочная команда: режиссер Рашид Нугманов, сценаристы Бахыт Килибаев и Александр Баранов, а также актеры Марина Смирнова и Александр Баширов.

"Игла" вышла на экраны в 1988 году и в первые месяцы на экранах стала лидером советского проката. Работа над картиной стала большим дебютом не только для режиссера, но и для Виктора Цоя, исполнившего первую главную роль в кино (его, кстати, зрители признали лучшим актером 1989 года), и для солиста группы "Звуки МУ" Петра Мамонова. В фильме звучат композиции группы "Кино", которые стали гимном целого поколения - "Звезда по имени Солнце" и "Группа крови". Эти песни группа перезаписала специально для "Иглы", потому звучание композиций отличается от альбомных записей.