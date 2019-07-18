Под Калугой в детском саду произошло массовое отравление

Прокуратура начала проверку ситуации с отравлением детей в детском садике города Жуков. Проверка проводится совместно со специалистами Роспотребнадзора, сообщила "РГ" старший помощник прокурора области Искрина Лепехина.

ЧП произошло в детском саду "Сказка" в микрорайоне Протва города Жуков. Пока точное количество пострадавших детей неизвестно.

- В медицинское учреждение направлены семь человек с признаками отравления. Еще двенадцать сегодня не пришли в садик, - уточнила Искрина Лепехина.

Сейчас на месте в ситуации разбирается прокурор Жуковского района. Проводится опрос персонала, взяты пробы пищевых продуктов.

Также в Жуков выехали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве подтвердили факт обращения детей в больницу с признаками отравления. Но пока не могут ничего сказать о степени тяжести состояния детей и предполагаемом диагнозе.

- Более определенно о случившемся можно будет говорить после получения результатов анализов, - прокомментировали ситуацию "РГ" в региональном управлении Роспотребнадзора.