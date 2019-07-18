Под Тверью один человек погиб при взрыве бочки с топливом

В Тверской области в результате взрыва бочки с соляркой погиб один человек, двое пострадали.

По словам официального представителя областного ГУ МЧС Алины Детловой, возгорание бочки с топливом произошло в деревне Овинище Краснохолмского района. Сообщение о ЧП поступило к дежурному 18 июля в 16:38.

- Возгорание было потушено до приезда на место наших сил и средств, - сообщила "РГ" Алина Детлова. - По предварительным данным, есть пострадавшие.

В спасательном ведомстве добавили, что информация о пострадавших уточняется. По сведениям РИА Новости, в результате взрыва один человек погиб и двое травмированы.