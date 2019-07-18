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18.07.2019 17:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью один человек погиб при взрыве бочки с топливом

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области в результате взрыва бочки с соляркой погиб один человек, двое пострадали.

По словам официального представителя областного ГУ МЧС Алины Детловой, возгорание бочки с топливом произошло в деревне Овинище Краснохолмского района. Сообщение о ЧП поступило к дежурному 18 июля в 16:38.

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- Возгорание было потушено до приезда на место наших сил и средств, - сообщила "РГ" Алина Детлова. - По предварительным данным, есть пострадавшие.

В спасательном ведомстве добавили, что информация о пострадавших уточняется. По сведениям РИА Новости, в результате взрыва один человек погиб и двое травмированы.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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