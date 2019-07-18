Пресекая преступление, московский полицейский ранил двоих подозреваемых

Двое правонарушителей были ранены после применения полицейским огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Инцидент произошел на юге столицы. Подозреваемые попытались завладеть табельным оружием правоохранителя и тот был вынужден открыть огонь.

"На Судостроительной улице при задержании подозреваемых в совершении тяжкого преступления сотрудники полиции встретили активное сопротивление злоумышленников, которые попытались завладеть их оружием, - передает ТАСС комментарий силового ведомства. - Один из полицейских в соответствии с Законом "О полиции" применил табельное оружие".

Правомерность применения оружия выяснят следователи, а сами раненые злоумышленники направлены в больницу.