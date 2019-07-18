Столичная мэрия подала к Церетели иск на 55 млн рублей

Департамент городского имущества Москвы подал иск к известному скульптору Зурабу Церетели, сумма исковых требований превышает 55 млн рублей. Эта информация размещена в картотеке арбитражных дел. Из нее следует, что иск от департамента был зарегистрирован 15 июля.

Иск пока не принят к производству, основания для него в материалах картотеки не указаны. Исковое заявление распределено судье, входящей в судейский состав, который специализируется на рассмотрении споров по приватизации, правах собственности и аренде.

В ноябре прошлого года суд взыскал с Зураба Церетели более 500 тысяч рублей в пользу префектуры Западного административного округа. Префектура тогда снесла незаконные пристройки к принадлежащим скульптору мастерским на Брянской улице. Сам Церетели делать это отказался.