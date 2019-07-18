Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии

Первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС в Тверской области отключены от сети из-за аварии трансформатора, сообщили в пресс-службе "Росэнергоатома".

Нештатная ситуация произошла в 5.05. Из-за короткого замыкания в трансформаторе распределительного устройства АЭС отключились высоковольтные линии энергопередачи "Белозерская" и "Опытная" напряжением 750 киловольт каждая. Следом были отключены от сети энергоблоки станции № 1, 2 и 4.

- Реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реактор четвертого остается на тепловой мощности и готов к набору нагрузки. Энергоблок № 3 находится в работе, - рассказали в концерне. Там подчеркнули, что авария не связана с оборудованием энергоблоков, радиационный фон на станции и в окрестностях остается в пределах нормы.