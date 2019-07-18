В столице сегодня начали отмечать 100-летие Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова. Врачи, фельдшеры, водители "скорой" посвятили предстоящему юбилею масштабный флешмоб. Прямо напротив НИИ скорой помощи им. Склифософского выстроились 16 машин со знакомой каждому москвичу эмблемой и образовали цифру 100. А 35 врачей и фельдшеров встали в форме слова "лет". Естественно, участие в праздновании приняли бригады скорой помощи, у которых сегодня выходной. Их коллеги, у которых на этот день выпало дежурство, как всегда, мчались в это время на помощь тем, кто в ней нуждается.

Как ранее писала "РГ", ровно 100 лет назад, 18 июля 1919 года, был подписан протокол заседания Коллегии врачебно-санитарного отдела об организации Станции скорой помощи в Москве. Но первый выезд кареты скорой помощи состоялся 15 октября 1919 года, поэтому именно это число является основной датой рождения городской станции скорой помощи, без которой сегодня невозможно представить жизнь мегаполиса с более чем 12 миллионами жителей. Среднее время прибытия бригады "скорой" в Москве после звонка на номер "103" или "112" составляет 11,7 минут, в то время как по стране этот показатель составляет 20 минут.

Главный врач Московской станции скорой и неотложной помощи Николай Плавунов так прокомментировал предстоящий юбилей:

- Наш флешмоб является стартовым мероприятием в честь 100-летия Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Этим событием мы хотим отдать дань памяти сотрудникам скорой медицинской помощи, которые начинали это дело в нелегких условиях, трудились в разные периоды деятельности станции, выразить знак уважения и благодарности всем, кто трудится в нашей организации в настоящее время.

Он напомнил, что начиналась столичная "скорая" всего с трех карет, а сегодня это мощная структура, представляющая собой хорошо оснащенные 1030 бригад скорой медицинской помощи, от работы которых во многом зависит настроение москвичей, их здоровье, а порою и жизнь.