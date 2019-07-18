Воронеж приглашает на форум молодежи Союзного государства

На родине российского флота, которую заслуженно именуют и столицей Черноземья, предложил провести в будущем году молодежный форум Союзного государства губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом он сообщил 18 июля на встрече Валентины Матвиенко и Михаила Мясниковича с руководителями регионов РФ и Беларуси в Санкт-Петербурге.

В Воронеже, пояснил руководитель области, проводится ежегодный молодежный образовательный форум "Молгород". Он собирает около 400 активных молодых людей, в том числе и из зарубежных стран. "В июле 2020 года будем рады видеть на нем гостей из Беларуси, а сам форум посвятить сотрудничеству и дружбе молодежи нашего Союзного государства", - предложил Гусев.

Он напомнил, в частности, что в областной столице уже восемь лет проводится международный Платоновский фестиваль искусств, а с 2013 года - студенческий "Турнир трех наук", который инициировали молодые генераторы идей из Воронежского университета.

Гостеприимный региональный лидер пригласил белорусских артистов и всех желающих и для участия в Платоновском фестивале, а фанатам точных наук включиться в командный турнир студентов и показать свои знания в области физики, химии и биологии. Кстати, в этом году в нем впервые примут участие пять команд и из зарубежных вузов. "Они подают заявки сразу на финал, без отборочного этапа", - пояснил губернатор.

Он также предложил провести и совместные памятные мероприятия к юбилею Великой Победы в Великой Отечественной войне. Объединить совместные мероприятия к 75-летию этой исторической даты, по его мнению, можно, например, и фигурой уроженца Беларуси, Героя Советского Союза генерала Александра Лизюкова, который участвовал в обороне белорусской и воронежской земли.