Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше

Девять станций Сокольнической линии метро, закрытых с 13 июля, откроются на два дня раньше - пассажиры смогут воспользоваться ими с завтрашнего дня, а не с 21 июля, как планировалось ранее. Об этом на своей странице в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.

"На два дня раньше откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии. Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро", - сказано в сообщении.

Напомним, участок между станциями "Университет" и "Коммунарка" был закрыт 13 июля. Для пассажиров были организованы бесплатные компенсационные маршруты наземного транспорта.