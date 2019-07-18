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18.07.2019 17:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше

Текст: Александр Мелешенко

Девять станций Сокольнической линии метро, закрытых с 13 июля, откроются на два дня раньше - пассажиры смогут воспользоваться ими с завтрашнего дня, а не с 21 июля, как планировалось ранее. Об этом на своей странице в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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"На два дня раньше откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии. Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро", - сказано в сообщении.

Напомним, участок между станциями "Университет" и "Коммунарка" был закрыт 13 июля. Для пассажиров были организованы бесплатные компенсационные маршруты наземного транспорта.

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