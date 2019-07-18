На Амурском судостроительном заводе (АСЗ) заложили два малых ракетных корабля проекта 22800 "Ржев" и "Удомля" для Тихо­океанского флота. До конца года здесь начнут строить еще два таких же. Это новая для предприятия продукция, которая, как надеются корабелы, станет серийной.

Сейчас корабелы в Комсомольске-на-Амуре возводят два парома ледового класса, которые будут курсировать между материком и Сахалином. Фото: Юлия Гарднер/РГ

Обеспечить серийность - основная задача всех дальневосточных судостроительных заводов. Заказов не хватает. Поэтому многие ориентированные на оборонно-промышленный комплекс верфи делают ставку на гражданское судостроение.

Сейчас комсомольские корабелы возводят два парома ледового класса, которые будут курсировать между материком и Сахалином. Сдать оба изначально должны были в этом году, однако теперь плановые даты сдвинули на 2020 и 2021 годы.

Сроки сорвались из-за санкций, наложенных на Объединенную судостроительную корпорацию, в состав которой входит завод. Пришлось приобретать оборудование у многочисленных поставщиков, а не делать консолидированную закупку в Корее. Это удлинило время поставки и отразилось на стоимости изделий.

- Отдельные проекты, такие как паромы для Сахалина, требуют слишком много затрат - как умственных, так и финансовых. Важно, чтобы предприятию была доверена серия. Это улучшит финансовое положение завода, - отмечает директор АСЗ Владимир Кулаков.

Похожая ситуация и на Благовещенском судостроительном. Хоть здесь и сооружают суда для минобороны, в частности, малое и большое гидрографические, этого недостаточно. По словам председателя совета директоров завода Веры Чащиной, сейчас предприятие загружено на 70 процентов. Помогает диверсификация. Недавно здесь заложили промысловый бот для Якутии.

Чтобы получать заказы на современные корабли, и Благовещенскому, и Хабаровскому, и Амурскому судостроительным заводам требуется модернизация. Обновить нужно судоспусковые и доковые сооружения, чтобы корабли большего тоннажа смогли выходить со стапелей к месту испытаний.

На Амурском судостроительном запустили современную линию дробеметной очистки металла. Вместо 45-50 человек теперь работают шесть операторов

- На АСЗ сильно изношен ряд доковых мощностей. Они изначально проектируются на 40-50 лет жизненного цикла. Новый док может стоить до десяти миллиардов рублей, - говорит Дмитрий Колодяжный, вице-президент ОСК, в которую входит завод.

К слову, здесь к модернизации уже приступили, запустив современную линию дробеметной очистки металла. Теперь вместо 45-50 человек, обрабатывающих металл вручную, работают шесть операторов. Автоматизация линии требует переобучения персонала. Квалифицированных кадров, как и везде, не хватает.

- Сейчас остро требуются экономисты со знанием судостроительной техники, чтобы правильно рассчитать стоимость будущего заказа. Достаточно большая потребность в технологах, которые могут работать со станками с числовым программным управлением и новыми бесконтактными системами измерения. Не хватает высококвалифицированных рабочих, к примеру, тех, что умеют работать с композитными материалами, - отмечает Колодяжный.

Для привлечения специалистов студентов готовят на базе профильных вузов и факультетов. На Дальний Восток их заманивают льготами и субсидиями, к примеру, на жилье.

- Кстати, в свете специфики отрасли по отдельным специальностям бывает как временная нехватка, так и переизбыток. Например, когда идет сдача ко­рабля, требуется огромное количество маляров, - говорит Дмитрий Колодяжный.

Еще одна проблема - огромная территория предприятия, которая теперь из-за нехватки заказов не востребована. На АСЗ собираются избавляться от ненужных площадей, чтобы избежать накладных расходов.

Тем не менее надежда на лучшее у дальневосточных корабелов есть. Недавно правительство РФ разместило заказ на строительство судов-краболовов. При этом в новых условиях добычи ценных биоресурсов заложили принцип "где ловишь - там и строишь". Хабаровский судостроительный завод объявил, что готов взять на себя сооружение двух судов. Уже известно, что Амурский возьмет не менее пяти. Приморские предприятия объявили о намерении не только строить суда, но и в кратчайшие сроки нарастить мощности. К примеру, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод и СК Пелла возведут новую верфь и уже на ней приступят к изготовлению 15 траулеров. Находкинский судоремонтный способен построить сразу десять краболовов.

- На дальневосточные судостроительные заводы поступит портфель заказов на 60 миллиардов рублей. Такого объема частных инвестиций регион еще не видел, - отметил гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук.

Прямая речь

Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО:

Мы рассмотрели, какие меры надо принять для того, чтобы суда строились на Дальнем Востоке. Верфи у нас есть. Но, к сожалению, для сооружения рыболовецких судов они по ряду причин не используются. Это не соответствует приоритетам развития ДФО. 94 миллиарда рублей инвестиций - деньги немалые, вкладываются дальневосточными компаниями в развитие других регионов. Нужно, чтобы эти средства помогали развивать Дальний Восток.