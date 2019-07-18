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18.07.2019 10:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Связать науку и бизнес

Текст: Максим Севостьянов (ведущий специалист отдела ДВО РАН)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 156(7914)
Основой экономики инновационного типа, на которую переходит Россия, являются внедрение научных разработок и применение современных технологий во всех сферах жизнедеятельности. Главный поставщик таких разработок и технологий - наука, и, значит, институтам, лабораториям, производственным предприятиям, заводам, ИТ-компаниям для быстрого и эффективного создания новых продуктов нужна связь друг с другом.

В Дальневосточном отделении Российской академии наук работают десятки институтов, закрывающие потребности нашего макрорегиона в самых разных исследованиях. В институтах имеется масса разработок, и упускать этот потенциал нельзя! Но он в полной мере не используется. В результате разработки постепенно теряют актуальность, предприятия - возможность выпуска новой продукции, экономика - потенциал роста. Кооперацию можно было бы наладить в рамках промышленных кластеров, работу которых поддерживает государство. В центральных и западных регионах России такие объединения появляются и растут, но на Дальнем Востоке удачных примеров немного.

Кластеры - это структуры, которые смогли бы объединить знания научной среды, поддержать стартаперов и работать на потребности производств

Министерство промышленности и экономического развития РФ выдвигает к кластеру определенные требования. Например, в нем должно быть не менее десяти промышленных организаций (из которых хотя бы одна выпускает конечный продукт), одно (или больше) учреждение высшего или среднего специального образования, индустриальные парки или технопарки. Все они должны объединяться в научно-производственную цепочку и координировать свои действия. Это дает повышенную экономическую эффективность деятельности каждого участника, в том числе благодаря большому количеству высокотехнологичных рабочих мест и производительности труда выше средней по региону.

Фото: ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России
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Подобные кластеры - это структуры, которые смогли бы объединить знания научной среды, поддержать стартаперов и работать на потребности производств.

Одновременно с этим нужно добиться разбюрократизации передачи научных разработок от государства в частные руки. Сейчас этот процесс сложный, непрозрачный, включающий долгий путь согласований.

Есть еще одна проблема, которую предстоит решить: ученым сложно сделать что-то готовое для предъявления бизнесу. Как правило, они могут произвести опытный образец, а промышленный, не имея оборудования и инженеров, уже нет. Значит, при вузах, технопарках, производственных предприятиях надо открывать центры прототипирования, где можно было бы провести необходимые работы.

Одним из "бенефициаров" процесса должно стать руководство региона, заинтересованное в увеличении валового регионального продукта. И, когда между всеми его участниками - властью, учеными, производственными компаниями, бизнесом - появится связующее звено, "клей" - в виде того же кластера - система заработает.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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