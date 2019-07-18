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18.07.2019 04:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Канатную дорогу между Россией и КНР начнут строить в Благовещенске

Текст: Александр Филимоненко

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над Амуром и свяжет российский Благовещенск с китайским Хэйхэ. Символический старт стройке дадут на барже посреди пограничной реки, сообщает в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

«После нажатия кнопки "пуск" одновременно в Китае и России зальют бетонные основания будущих международных терминалов», - говорится в сообщении пресс-службы.

В церемонии старта строительства примут участие власти Приамурья и китайской провинции Хэйлунцзян.

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Согласно проекту, канатная дорога из четырех линий будет работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над рекой будут ходить гондолы, вмещающие до 60 человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час или 6-7 тысяч человек в день. Попасть на другой берег можно будет за шесть минут. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут.

Для канатной дороги возведут четырехэтажную терминальную станцию с пунктами пропуска и торговыми залами по проекту голландского архитектурного бюро.

Межправительственное соглашение о строительстве было подписано в 2015 году. Реализовывать проект начали в конце 2018-го. Введение в эксплуатацию канатки запланировано на второе полугодие 2022-го.

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