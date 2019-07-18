Канатную дорогу между Россией и КНР начнут строить в Благовещенске

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над Амуром и свяжет российский Благовещенск с китайским Хэйхэ. Символический старт стройке дадут на барже посреди пограничной реки, сообщает в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

«После нажатия кнопки "пуск" одновременно в Китае и России зальют бетонные основания будущих международных терминалов», - говорится в сообщении пресс-службы.

В церемонии старта строительства примут участие власти Приамурья и китайской провинции Хэйлунцзян.

Согласно проекту, канатная дорога из четырех линий будет работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над рекой будут ходить гондолы, вмещающие до 60 человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час или 6-7 тысяч человек в день. Попасть на другой берег можно будет за шесть минут. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут.

Для канатной дороги возведут четырехэтажную терминальную станцию с пунктами пропуска и торговыми залами по проекту голландского архитектурного бюро.

Межправительственное соглашение о строительстве было подписано в 2015 году. Реализовывать проект начали в конце 2018-го. Введение в эксплуатацию канатки запланировано на второе полугодие 2022-го.