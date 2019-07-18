На Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод по отводу от второй очереди магистрального трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2) начала поступать нефть. Этого события ждали больше года - с апреля 2018-го, когда ООО "Транснефть - Дальний Восток" сдало построенный и полностью подготовленный к подключению участок трубы со всей сопутствующей инфраструктурой.

И наконец теперь, с готовностью завода, принадлежащего ПАО "НК "Роснефть", сырье поступает на КНПЗ по нефтепроводу, а не по железной дороге.

Трубы, станции, понтоны…

Дальневосточная дочка ПАО "Транснефть" строила отвод от ВСТО-2 с 2016 года. Этот современный и во многом уникальный объект создан с учетом передовых достижений в проектировании, строительстве и эксплуатации нефтепроводов.

- В нем оптимально сочетаются требования производства и экологической безопасности, он отличается высоким уровнем надежности и минимальным воздействием на окружающую среду, - подчеркивает заместитель генерального директора "Транснефть-Дальний Восток" по товарно-транспортным операциям Артем Алехин.

В состав отвода входят линейная часть протяженностью 294 километра (кстати, 279 из них были заполнены нефтью еще весной прошлого года), а также три нефтеперекачивающие станции (НПС): №1 "Комсомольская", №2 "Сельгон" и №3 "Амурская". Головная станция - "Комсомольская", она снабжена четырьмя резервуарами с понтонами РВСП-20000, совокупный объем которых составляет 80 тысяч кубометров. Безопасность здесь превыше всего, за бесперебойной перекачкой нефти следят в постоянном режиме. Малейшие движения на линейной части отслеживают. Централизованная система противоаварийной автоматики реагирует даже на самые незначительные колебания грунта и изменения его температуры. Она позволяет контролировать любую активность вблизи нефтепровода - техники или человека.

- Незамеченным ходить по трассе невозможно, умная система показывает где и что происходит с точностью до двух метров, - говорит заместитель главного инженера "Транснефти - Дальний Восток" Михаил Донской.

Работа на максимум

В начале июля в "Транснефти - Дальний Восток" начали заполнять подводящий к КНПЗ трубопровод - последние 14 километров трубы. А на прошлой неделе предприятие начало комплексное опробование нефтепровода-отвода. Специалисты мониторят непрерывную работу всех систем и объектов отвода на проектной мощности (до 1200 кубомет­ров в час).

Нефтепровод-отвод - современный и во многом уникальный объект, созданный с учетом передовых достижений в проектировании, строительстве и эксплуатации нефтепроводов

- Мы проверяем защиту оборудования, параметры датчиков, действие алгоритмов автоматического включения резерва, - перечисляет начальник НПС № 1 "Комсомольская" ООО "Транснефть - Дальний Восток" Иван Карунас. - Испытываем вспомогательные системы магистральных насосных агрегатов и магистральных насосных станций, автоматическое повторное включение, работу вспомогательных систем станций от аккумуляторных батарей.

Достичь проектной мощности

До конца июля по заявке от ПАО "НК "Роснефть" по отводу будет перекачано 170 тысяч тонн нефти. Объект готов работать на полную мощность (а это восемь миллионов тонн в год) уже сейчас, но, как сообщил Артем Алехин, объем поставок определяется заявками "Роснефти". Предположительно к 2021 году запланированные миллионы все-таки станут выбирать. К этому времени партнерам "Транснефти" предстоит сделать еще кое-что.

- В соответствии с техническими условиями, которые выдала компания по заявке "Роснефти", на КНПЗ предусмотрено строительство резервуарного парка для обеспечения трехсуточного запаса сырья. В настоящее время этот пункт выполнен частично. С учетом имеющейся информации о предполагаемых объемах транспортировки ПАО "Транснефть" было принято решение о возможности согласовать перенос сроков выполнения этого пункта в полном объеме на 2021 год, - дает расклад Алехин.

Справка

Нефтепровод-отвод от второй очереди магистрального трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" на Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод проходит по территории Амурского, Комсомольского и Солнечного районов Хабаровского края. Диаметр трубопровода - 530 миллиметров. Линейная часть снабжена 14 линейными и шестью береговыми узлами запорной арматуры.