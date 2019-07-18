Мэр Вилюйска извинился перед журналистами

Мэр Вилюйска Нюргустан Афанасьев, отказавшийся отвечать на неудобные вопросы корреспондента телеканала "Якутия 24" и вызвавший полицию, извинился. Он сделал это сразу в день публикации "РГ", в которой председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарева заявила, что инициирует в отношении него дело о воспрепятствовании журналистской деятельности.

Мэр позвонил руководителю Национальной вещательной компании "Саха" и принес извинения коллективу. В НВК "Саха" извинения приняли. Заместитель гендиректора Олег Марков отметил, что инцидент исчерпан, обращаться с заявлением в прокуратуру компания не будет. Что же касается запланированных сюжетов из Вилюйска, они выйдут в эфир без комментариев мэра города.

Материал "Кривая линия" вышел в "Российской газете" 18 июля.

Афанасьев не первый раз попадает в скандальную ситуацию с извинениями. Правда, до этого извинялись перед ним, но как! Не так давно на праздничной вечеринке в Вилюйске местный юморист надел костюм супермена, вместо маски приспособил фотографию градоначальника и стал шутить. Шуточки мэру не понравились, и он потребовал опровержения. Для этого в зале, где проходил капустник, вновь собрали его участников. Шутник вышел на сцену и зачитал по пунктам: "Заявляю, что Афанасьев Нюргустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам, и в нашем городе нет бродячих собак!" Мэр сидел рядом и следил за реакцией зала. Засмеяться никто не посмел. Этот спектакль тоже был снят на видео и надолго стал хитом в соцсетях.