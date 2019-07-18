С начала года в агросекторе Еврейской автономной области заметно вырос один показатель - производство мяса в убойном весе. Вырос не от хорошей жизни - под нож ушло около 300 голов скота. При этом единственный молочный завод работает вполовину мощности - не хватает сырья.

…Село Найфельд Биробиджанского района в советские годы славилось молочным производством. На совхозных фермах содержалось 3,5 тысячи голов крупного рогатого скота, на личных подворьях давали молоко больше 500 буренок. Прошли годы - все пришло в упадок. Но несколько лет назад на месте разрушенных коровников предприниматель Сабиржон Расулов построил добротное помещение для коров и начал работу. К новоиспеченному фермеру вози­ли экскурсии, его ставили в пример другим предпринимателям.

Решила и я навестить хозяйство Расулова.

- Нечего там смотреть, ликвидирована ферма. Когда ее создавали, шуму было много, сам губернатор приезжал посмотреть, иностранные делегации возили. А закрыли по-тихому, буквально за пару дней всю скотину вывезли. Так что нет у нас теперь никакого животноводства, кроме как на подворьях, - охладила мой пыл глава Найфельдского сельского поселения Наталья Язвенко.

Образцовое КФХ Сабиржона Расулова обанкротилось и было ликвидировано 20 марта 2017 года по решению арбитражного суда. Скотом расплатились за долги. А в селе стало больше безработных - на десять человек.

Это далеко не единственный пример умирания животноводческих хозяйств в ЕАО. Начался процесс в девяностые годы прошлого века, когда за десять лет рогатое поголовье сократилось с 98 до восьми тысяч. Даже в 1935-м на этих просторах паслось почти на две тысячи голов крупного рогатого скота больше.

За последние 18 лет в области было принято три долго-срочных программы по развитию сельского хозяйства, две отдельные программы по животноводству, здесь реализовывали национальный проект "Развитие АПК", проекты по поддержке семейных ферм и малых форм хозяйствования. Почти все эти программы и проекты были успешно провалены. Выкупленный пять лет назад китайцами недостроенный животноводческий комплекс на 1500 голов служит ангаром для техники и складом для сои, хотя покупатели клятвенно заверяли, что в этих стенах будут выращивать скот. На ладан дышит молочный комплекс в селе Амурзет, построенный по нацпроекту. С трудом сводят концы с концами малые предприятия. Семейная ферма Усовых в Ленинском районе из-за проблем со сбытом молока - соседняя воинская часть отказалась от их услуг - вдвое сократила поголовье коров. А кто-то, как Расулов из Найфельда, обанкротился.

В советские годы в ЕАО было 98 тысяч голов КРС. К началу 2019-го осталось около семи тысяч

В итоге к началу этого года на фермах и подворьях осталось всего-навсего около семи тысяч голов КРС, из них три тысячи дойных коров. А если от этой скромной цифры отнять еще и личных буренок, то на долю фермеров и сельхозпредприятий придется чуть больше двух тысяч голов.

Треть скота из этой доли содержится в колхозе "Раддевский". Два года назад глава хозяйства Галина Киселева готова была пустить под нож половину поголовья - колхоз обложили штрафами, перестали платить дотацию за молоко. Через суд пришлось доказывать, что лейкозного скота в хозяйстве не осталось, только тогда стали выплачивать дотацию - 4,2 рубля за каждый проданный литр молока.

- А в этом году не включили в программу развития животноводства дотацию за молоко. Федеральную - 80 копеек за литр - платят, а в региональной отказали, мол, денег в бюджет на эти цели не заложили. Закупочные цены на биробиджанском частном молочном заводе настолько низкие, что нам выгодней продавать молоко в Хабаровск. И если до конца года ситуация не изменится, останется от нашего стада половина. А село у нас самое дальнее в области, другой работы люди не найдут, - выплескивает обиду Галина Киселева.

В конце июня в региональном правительстве прошло совещание, где обсуждали перспективы развития животноводства до 2024 года. Там вновь напомнили прописную истину, что агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство - по-прежнему являются ведущими сферами экономики области. Сегодня животноводство в структуре сельхозпроизводства занимает лишь 19 процентов. А в силу природно-климатических условий региона молочное скотоводство остается затратным и нуждается в государственной поддержке. Помощь фермерам области в принципе пообещали.

- Я дал указание предусмотреть увеличение субсидии за повышение продуктивности в молочном скотоводстве при формировании областного бюджета на 2020 год, - попытался обнадежить сельхозпроизводителей глава региона Александр Левинталь.

Но в стабильную поддержку верится с трудом: у небогатой области попросту нет денег. И все меньше верится, что кто-то придет сюда, чтобы начать новое производство. Уже десятый год идут разговоры о некоем инвесторе, который должен построить в Смидовичском районе, близ Хабаровска, гигантский животноводческий комплекс нового поколения. Об этом долгоиграющем проекте губернатор Левинталь вспомнил, давая интервью на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Назвал он и цену вопроса - 12 миллиардов рублей, которая вызвала недоумение жителей области: весь годовой бюджет ЕАО - чуть больше десяти миллиардов рублей.