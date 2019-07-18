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18.07.2019 03:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Российский теплоход потерял ход в Японском море

Текст: Анна Бондаренко

Российский теплоход "Гранит", на борту которого находятся 15 членов экипажа, потерял ход недалеко от южнокорейского порта Ульсан. Ссылаясь на информацию, полученную в морском спасательно-координационном центре Владивостока, РИА Новости сообщает, что судно должны отбуксировать в Пусан.

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По словам руководителя центра Николая Пирожкова, теплоход "Гранит", приписанный к порту Владивосток, потерял ход в 16 милях от берегов Республики Кореи из-за поломки двигателя. Судно шло в Пусан с генеральным грузом 1,4 тысячи тонн. Весь его экипаж - россияне.

Южнокорейский буксир уже доставил или в ближайшее время доставит российский теплоход в Пусан для ремонта. Как отметил Пирожков, "угрозы экипажу и судну нет, погода на переходе благоприятная".

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