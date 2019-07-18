В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня

Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.

Виной всему стал недавний ливень, который обрушился на город. Дождь стеной шел практически всю ночь с 16 на 17 июля, синоптики назвали его "опасным метеорологическим явлением". За несколько часов выпало 54 миллиметра осадков.

Ливень залил десятки улиц, перекрестков, остановил работу многих городских светофоров. Вода зашла в подвалы детской областной больницы и на территорию одного из детских садов.

За помощью обратились 358 жителей Благовещенска. Водой были залиты семь подвалов жилых многоквартирных домов.

Больше всего от ненастья пострадали жители частного сектора, в дома к которым пришла вода. Были также затоплены огороды.

- Режим ЧС дает возможность без лишней конкурсной волокиты начинать оказывать помощь пострадавшим от стихии, - сказал "РГ" Игорь Берлинский, вице-мэр Благовещенска.