В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке

В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.

Оперативники и бойцы СОБРа встретили гостя у трапа самолета. В багаже и ручной клади у него ничего запрещенного не было. Но когда его доставили в Магаданскую областную больницу, "из внутренних полостей его организма был извлечен контейнер цилиндрической формы, содержащий более 30 граммов героина", сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг.

В желудке курьер перевез более тысячи доз. На "черном рынке" стоимость изъятого наркотика составила бы два миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей в качестве наказания до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.