Новости

Представитель Румынии впервые назначен заместителем генсека НАТО 05:41
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня 05:32
Пекин поблагодарил Лаврова за развенчание мифа о китайской угрозе 05:32
В Приморье нашли знаменитую Скалу предков из фильма "Король лев" 05:22
Клещей назвали переносчиками новой опасной болезни 05:14
В МИД Турции назвали несправедливым исключение из программы F-35 04:44
Канатную дорогу между Россией и КНР начнут строить в Благовещенске 04:41
Посол РФ рассказал о развязанной США визовой войне 04:39
Во Владивосток прибыл корабль "Смерч" с крылатыми ракетами "Уран" 04:04
В Исландии впервые за 17 лет отказались от добычи китов 04:00
Российский теплоход потерял ход в Японском море 03:22
Пушков прокомментировал прогноз о техногенной катастрофе на Украине 03:09
Пентагон: Решение об исключении Турции из НАТО примет альянс 03:08
Наркобарон "Коротышка" получил пожизненный срок 02:49
В США палата представителей заблокировала продажу оружия Саудовской Аравии 02:28
ВОЗ: Вспышка Эболы в ДР Конго является ЧС международного масштаба 01:51
Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку в Польше 00:57
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 00:35
Зеленский решил выдавать паспорта украинцам из "дружественных стран" 00:29
Пальмовое масло лишат налоговых льгот 17.07.2019
Немецкий футболист умер во время тренировки 17.07.2019
Путин и Лукашенко остановились на острове Коневец 17.07.2019
Гацкан покинет "Ростов" после матча против "Спартака" 17.07.2019
В Волгоградской области осужденный сбежал через окно из зала суда 17.07.2019
Маргарита Мамун ждет ребенка 17.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
18.07.2019 05:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье нашли знаменитую Скалу предков из фильма "Король лев"

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье в национальном парке "Земля леопарда", на территории заповедника "Кедровая падь" ученые обнаружили утес необычной формы, напоминающий Скалу предков из мультфильма и его ремейка - фильма "Король Лев".

Кроме того, сообщает пресс-служба "Земли леопарда", ученым удалось заснять на утесе "короля" этих мест - дальневосточного леопарда по имени Тайфун.

В Приморье следить за перемещением леопардов начнут беспилотники

Каменный выступ, где попал на видео самец редкой кошки, находится у вершины одной из гор заповедника, благодаря чему с него открывается панорамный вид на долину реки Кедровая. Ученые, предполагая, что этим преимуществом могут воспользоваться хищники, вышедшие на охоту, установили здесь фотоловушку. Их ожидания оправдались. В ролике видно, как Тайфун, которого вычислили по рисунку пятен, осматривается, а затем оставляет поскреб с мочевой меткой, подтверждающие его права на эту территорию.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня, благодаря предпринятым мерам по охране, в том числе созданию национального парка "Земля леопарда", их количество заметно выросло. Так, в 2018 году на территории нацпарка проживало уже 113 леопардов - 91 взрослая особь и 22 котенка. Причем самок ученые насчитали больше, чем самцов, что является залогом роста популяции.

За жизнью пятнистых хищников и других обитателей особо охраняемой природной территории следят с помощью самой большой в России сети фотоловушек - их установлено более 400 штук.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Оформление бумажных паспортов в РФ прекратится в 2022 году
Перемирие, обмен пленными и мост в Станице. О чем договорились в Минске
В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
Полиция получит право объявлять предостережения гражданам