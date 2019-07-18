В Приморье нашли знаменитую Скалу предков из фильма "Король лев"

В Приморье в национальном парке "Земля леопарда", на территории заповедника "Кедровая падь" ученые обнаружили утес необычной формы, напоминающий Скалу предков из мультфильма и его ремейка - фильма "Король Лев".

Кроме того, сообщает пресс-служба "Земли леопарда", ученым удалось заснять на утесе "короля" этих мест - дальневосточного леопарда по имени Тайфун.

Каменный выступ, где попал на видео самец редкой кошки, находится у вершины одной из гор заповедника, благодаря чему с него открывается панорамный вид на долину реки Кедровая. Ученые, предполагая, что этим преимуществом могут воспользоваться хищники, вышедшие на охоту, установили здесь фотоловушку. Их ожидания оправдались. В ролике видно, как Тайфун, которого вычислили по рисунку пятен, осматривается, а затем оставляет поскреб с мочевой меткой, подтверждающие его права на эту территорию.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня, благодаря предпринятым мерам по охране, в том числе созданию национального парка "Земля леопарда", их количество заметно выросло. Так, в 2018 году на территории нацпарка проживало уже 113 леопардов - 91 взрослая особь и 22 котенка. Причем самок ученые насчитали больше, чем самцов, что является залогом роста популяции.

За жизнью пятнистых хищников и других обитателей особо охраняемой природной территории следят с помощью самой большой в России сети фотоловушек - их установлено более 400 штук.