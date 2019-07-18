Во Владивосток прибыл корабль "Смерч" с крылатыми ракетами "Уран"

Во Владивосток из пункта базирования на Камчатке для участия в Дне Военно-Морского Флота России прибыл малый ракетный корабль (МРК) ТОФ "Смерч", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Недавно корабль был модернизирован, в том числе перевооружен: стоявший на нем ракетный комплекс "Малахит" заменили на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь МРК несет 16 таких ракет. Кроме того, на корабле отремонтировали и заменили отдельные системы и механизмы.

Участие в празднике станет для корабля первым после модернизации, пока же он будет задействован в репетициях.

До конца 2019 года МРК "Смерч" должен вернуться в состав сил постоянной готовности.