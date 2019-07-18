Жителей Приморья предупредили о тайфуне "Данас" и сильных дождях

По данным Приморгидромета, в начале будущей недели в Приморском крае может существенно ухудшиться погода.

22-23 июля ожидается подход к региону тайфуна "Данас" со стороны Японского моря. В связи с этим вероятны сильные и очень сильные дожди (более 50 миллиметров за 12 часов) с общим количеством осадков 50 процентов от месячной нормы.

На реках южной половины Приморья могут сформироваться дождевые паводки, поднимется уровень воды до полутора метров. В верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы уровня воды, с подтоплением пониженных участков местности.