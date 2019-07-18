На стадионе "Мордовия Арена" открылся деловой комплекс для бизнеса

В рамках реализации концепции наследия Чемпионата мира по футболу - 2018 стадион "Мордовия Арена" будет выполнять функции не только крупнейшего спортивного объекта региона, но и бизнес-центра. Накануне здесь торжественно открылся деловой комплекс с одноименным названием.

Расположенный в центре города эффектный и яркий стадион уже стал визитной карточкой Саранска. Фото: Николай Гагарин

Расположенный в самом центре столицы республики яркий и эффектный стадион "Мордовия Арена", который прошлым летом принял четыре матча мирового футбольного первенства, уже стал визитной карточкой Саранска. Уникальный для региона объект объединил в себе спортивную, культурную и бизнес-площадки. Это современный и удобный комплекс для проведения массовых мероприятий и концертов самого высокого уровня.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, стадион может предоставить под коммерческое использование около 15 тысяч квадратных метров площадей. Здесь имеется конференц-зал на 170 посадочных мест, оборудованный современной аудио- и видеоаппаратурой. Зал VVIP рассчитан на 83 посадочных места, в том числе 20 президентских. В структуру комплекса входит и VIP ресторан на 700 посадочных мест с отдельными помещениями, оборудованными современным кухонным инвентарем, а также 40 скайбоксов вместимостью от восьми до 30 мест.

Современный пресс-центр стадиона оснащен всем необходимым, включая высокоскоростной интернет. В здании имеются также торгово-офисные, складские помещения, помещения для организации фитнес-проектов, детских развлекательных и развивающих центров, оборудована выставочно-деловая зона.

А внешняя охраняемая территория площадью восемь гектаров с успехом может использоваться для проведения ярмарок, выставок и различных промоакций.

- Для того чтобы стадион начал зарабатывать, нужен многопрофильный подход. Поэтому необходимо разработать комплекс мероприятий, по максимуму задействовать все помещения, сделать на стадионе центр семейного отдыха, - подчеркнул глава РМ Владимир Волков, комментируя открытие делового комплекса на "Мордовия Арене". - Для каждого возраста и социальной группы должны быть свои развлечения и занятия - спортивно-оздоровительные центры, кинотеатры, детские зоны, концертные площадки. Стадион должен также стать полноценным туристическим объектом. Мы должны заставить все объекты чемпионата, каждый метр построенных дорог, каждое новое здание работать на жителей Мордовии.

Напомним, что восьмого июня в Саранске состоялся отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино. В этот день был установлен исторический рекорд национальной сборной по результативности - матч закончился со счетом 9:0. А стадион обновил рекорд посещаемости - игру посетил 42 241 болельщик со всей страны.

Следующая игра международного уровня на "Мордовия Арене" пройдет шестого сентября: здесь встретятся молодежные сборные России и Сербии в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы 2021 года.

Как уже писала "РГ", в этом сезоне "Мордовия Арена" станет домашним полем сразу для двух клубов. Кроме выступающей в ФНЛ местной команды "Мордовия", здесь проведет первые игры новобранец Российской Премьер-лиги - ФК "Тамбов". Уже через неделю, 27 июля, на саранском стадионе тамбовские футболисты сыграют с московским "Спартаком".

