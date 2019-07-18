На стадионе "Мордовия Арена" открылся деловой комплекс для бизнеса

Новости

В Петербурге сбили пешехода, сделавшего замечание водителю 20:54
Вышел финальный русский трейлер "Оно 2" 20:50
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы 20:45
"Спартак" приобрел футболиста "Ростова" 20:42
Умер писатель, актер и режиссер Лучано Де Крешенцо 20:40
Программа "дальневосточного гектара" распространена на Бурятию и Забайкалье 20:30
В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави-2" 20:04
В Москве прошел флешмоб в честь 100-летия Московской службы скорой помощи 20:00
МИД РФ назвал ложью заявления США об отказе американским педагогам в визах 19:50
СК начал проверку по факту взрыва емкости с топливом под Тверью 19:49
В КЧР четырех экс-полицейских осудили за смертельные пытки задержанного 19:46
Новый закон освобождает инвалидов от подачи справок при оформлении льгот 19:43
Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве 19:27
У Volvo будут новые кроссоверы: больше XC90 и меньше XC40 19:22
Путин встретился с исполнительным директором Shell 19:10
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек 19:09
Жителей Кубани задержали за сбор ветвей красного дуба для веников 18:45
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" высмеяли в Китае 18:32
Чемпиона мира по футболу 1998 года Трезеге лишили прав за пьяную езду 18:31
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку 18:31
Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров арестован на 10 суток 18:19
Ульяновские чиновники более полугода не выдавали лекарства онкобольной 17:53
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью 17:52
Из гробницы Тутанхамона извлекли большой золотой гроб 17:50
В США освободили невинно отсидевшего двадцать лет гражданина 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 19:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На стадионе "Мордовия Арена" открылся деловой комплекс для бизнеса

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В рамках реализации концепции наследия Чемпионата мира по футболу - 2018 стадион "Мордовия Арена" будет выполнять функции не только крупнейшего спортивного объекта региона, но и бизнес-центра. Накануне здесь торжественно открылся деловой комплекс с одноименным названием.
Расположенный в центре города эффектный и яркий стадион уже стал визитной карточкой Саранска. Фото: Николай Гагарин Расположенный в центре города эффектный и яркий стадион уже стал визитной карточкой Саранска. Фото: Николай Гагарин
Расположенный в центре города эффектный и яркий стадион уже стал визитной карточкой Саранска. Фото: Николай Гагарин

Расположенный в самом центре столицы республики яркий и эффектный стадион "Мордовия Арена", который прошлым летом принял четыре матча мирового футбольного первенства, уже стал визитной карточкой Саранска. Уникальный для региона объект объединил в себе спортивную, культурную и бизнес-площадки. Это современный и удобный комплекс для проведения массовых мероприятий и концертов самого высокого уровня.

Фото: Николай Гагарин
Глава Мордовии обсудил с Черчесовым развитие детского футбола

Как сообщила пресс-служба главы РМ, стадион может предоставить под коммерческое использование около 15 тысяч квадратных метров площадей. Здесь имеется конференц-зал на 170 посадочных мест, оборудованный современной аудио- и видеоаппаратурой. Зал VVIP рассчитан на 83 посадочных места, в том числе 20 президентских.  В структуру комплекса входит и VIP ресторан на 700 посадочных мест с отдельными помещениями, оборудованными современным кухонным инвентарем, а также 40 скайбоксов вместимостью от восьми до 30 мест.

Современный пресс-центр стадиона оснащен всем необходимым, включая высокоскоростной интернет. В здании имеются также торгово-офисные, складские помещения, помещения для организации фитнес-проектов, детских развлекательных и развивающих центров, оборудована выставочно-деловая зона.

А внешняя охраняемая территория площадью восемь гектаров с успехом может использоваться для проведения ярмарок, выставок и различных промоакций.

Фото: Николай Гагарин
На матче РФ - Сан-Марино "Мордовия Арена" обновила рекорд посещаемости

- Для того чтобы стадион начал зарабатывать, нужен многопрофильный подход. Поэтому необходимо разработать комплекс мероприятий, по максимуму задействовать все помещения, сделать на стадионе центр семейного отдыха, - подчеркнул глава РМ Владимир Волков, комментируя открытие делового комплекса на "Мордовия Арене". - Для каждого возраста и социальной группы должны быть свои развлечения и занятия - спортивно-оздоровительные центры, кинотеатры, детские зоны, концертные площадки. Стадион должен также стать полноценным туристическим объектом. Мы должны заставить все объекты чемпионата, каждый метр построенных дорог, каждое новое здание работать на жителей Мордовии.

Напомним, что восьмого июня в Саранске состоялся отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино. В этот день был установлен исторический рекорд национальной сборной по результативности - матч закончился со счетом 9:0. А стадион обновил рекорд посещаемости - игру посетил 42 241 болельщик со всей страны.

Фото: Николай Гагарин
ФК "Тамбов" будет проводить домашние матчи на "Мордовия Арене"

Следующая игра международного уровня на "Мордовия Арене" пройдет шестого сентября: здесь встретятся молодежные сборные России и Сербии в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы 2021 года.

Как уже писала "РГ", в этом сезоне "Мордовия Арена" станет домашним полем сразу для двух клубов. Кроме выступающей в ФНЛ местной команды "Мордовия", здесь проведет первые игры новобранец Российской Премьер-лиги - ФК "Тамбов". Уже через неделю, 27 июля, на саранском стадионе тамбовские футболисты сыграют с московским "Спартаком".
 

Спорт Футбол Вокруг футбола Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе