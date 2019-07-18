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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Презумпция виновности

В Прикамье граждане недовольны отношением полицейских и чиновников
Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 155(7913)
В Прикамье все чаще фиксируют неправомерные действия сотрудников полиции в отношении рядовых граждан. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.
В случае превышения полномочий стражи порядка обязаны своевременно загладить вину перед потерпевшими и принести извинения, как того требует приказ МВД РФ. Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА НОВОСТИ WWW.RIA.RU В случае превышения полномочий стражи порядка обязаны своевременно загладить вину перед потерпевшими и принести извинения, как того требует приказ МВД РФ. Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА НОВОСТИ WWW.RIA.RU
В случае превышения полномочий стражи порядка обязаны своевременно загладить вину перед потерпевшими и принести извинения, как того требует приказ МВД РФ. Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА НОВОСТИ WWW.RIA.RU

По его словам, обращений за помощью, чтобы восстановить справедливость, становится все больше. Так, в апреле нынешнего года в Мотовилихе сотрудники наркоконтроля задержали 57-летнюю пермячку, попавшую "под руку" в ходе оперативно-следственных мероприятий. При этом полицейские применили к ней не только физическую силу, но и спецсредства - в наручниках доставили в отдел. Там, заставив полностью раздеться, провели личный досмотр задержанной.

- Ситуация унизительная. Изучив обстоятельства дела, мы в аппарате классифицировали ее как обращение, унижающее человеческое достоинство, и незаконное применение физической силы и специальных средств сотрудниками правоохранительных органов, - заметил Павел Миков.

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Потерпевшая пыталась самостоятельно добиться справедливости. Однако прокуратура Мотовилихинского района не нашла нарушений в действиях сотрудников наркоконтроля. Тогда гражданка обратилась к омбудсмену. По ходатайству уполномоченного прокуратура Пермского края провела повторную проверку и не только подтвердила факт нарушения прав, но и дала принципиальную оценку действиям своих коллег из Мотовилихинского района. Сотруднику, проводившему проверку, объявили замечание, трое полицейских, участвовавших в задержании, были привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководству районного отдела внесено представление о недопустимости подобных нарушений. Пострадавшей принесли личные извинения.

К сожалению, это не единственный случай, когда сотрудники правоохранительных органов превышают свои полномочия. В настоящее время краевая прокуратура и следственный комитет рассматривают еще одно ходатайство, поступившее из аппарата уполномоченного. На этот раз речь идет о ситуации, когда трое мужчин на остановке силой затащили в машину девушку. Автомобиль не имел спецсигналов и полицейской символики, а напавшие, хотя и назвали себя сотрудниками полиции, были в штатском. Причину задержания они объяснять не стали. В машине проверили личные вещи и телефон задержанной, после чего отпустили, не извинившись.

В связи с этим Павел Миков предложил руководству ГУ МВД по Пермскому краю более активно разъяснять, каковы должны быть действия полицейских при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В случае превышения полномочий стражи порядка обязаны своевременно загладить вину перед потерпевшими и принести извинения, как того требует приказ МВД РФ.

Фото: iStock
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Впервые число жалоб на нарушения гражданских и личных прав и свобод превысило количество заявлений по социально-экономическим проблемам. За шесть месяцев текущего года с заявлениями о нарушении их прав к уполномоченному обратились 728 человек, в то время как на тот же период прошлого года аналогичных обращений было 537. Почти в три раза чаще стали жаловаться на нарушение свободы и личной неприкосновенности.

Омбудсмен объясняет это либерализацией законодательства, которое стремится минимизировать пребывание в заключении на этапе следствия и дает возможность заменить нахождение под стражей иными мерами привлечения к ответственности, например залогом или подпиской о невыезде. По словам Микова, статистику формируют те, кому не позволили воспользоваться такой возможностью.

Несмотря на то что жалобы пермяков на нарушение социальных прав переместились на второе место, их не становится меньше, а по сравнению с прошлым годом число таких обращений даже увеличилось. Среди наиболее острых можно выделить вопросы межевания, в частности в городе Чайковском и Кишертском районе. А также жалобы на администрацию Пермского района о переводе земель из одной категории в другую, что делает невозможным дальнейшее строительство в селе Култаево учреждений образования и здравоохранения, а также автомобильной дороги.

Еще один повод для жалоб - мусорная реформа. За прошедшие полгода шесть человек пожаловались на установленный порядок расчета платы за данную коммунальную услугу, снижение ее качества и состояние мусорных площадок.

В то же время, судя по статистике обращений в аппарат уполномоченного по правам человека, жители Прикамья страдают не только от произвола сотрудников правоохранительных органов, но и от действий представителей властей разного уровня и должностных лиц. В частности, подавляющее число обращений, отнесенных к категории ущемленных политических прав, относится вовсе не к запрету массовых митингов и шествий, как можно было бы подумать. Люди не могут добиться удовлетворительных ответов на свои обращения - это подтверждают 146 из 250 жалоб. Либо реакции нет вообще, либо ответы запаздывают по срокам, либо они неполные, а порой даже недостоверные.

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Некоторые ведомства, ссылаясь на цифровизацию государственного управления, вообще перестали принимать обращения граждан в письменном виде, приходящие по почте, и отправляют ответы с предложением зарегистрироваться на сайте госуслуг. После чего, "если целью вашего обращения является проведение проверки, заявление необходимо прислать повторно, причем в электронной форме посредством интернет-приемной Пермского края".

По словам Павла Микова, своеобразными лидерами здесь стали инспекция Госжилнадзора и Государственная инспекция труда. А ведь именно проблемы ЖКХ и трудовых отношений чаще всего являются наиболее болезненными. Впрочем, омбудсмен надеется, что после привлечения внимания к этим вопросам ситуация изменится.

Как, например, произошло после выявления нарушений при строительстве домов для детей-сирот. После проверки, проведенной уполномоченным по правам человека совместно с прокуратурой края, из регионального бюджета было выделено 2,7 миллиона рублей на приведение зданий в нормативное состояние. Один из домов в Нытве признан аварийным и готовится к расселению. В нынешнем году новое жилье должны получить 20 семей, остальные - в 2020-м. Проводится экспертиза такого же дома в Добрянке. На очереди Очер и Суксун.

Еще одно достижение аппарата уполномоченного по правам человека - благодаря вмешательству омбудсмена люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) теперь могут получить водительские права. Первый выпуск водителей с ОВЗ уже состоялся в июле.

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