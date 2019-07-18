Ульяновские чиновники более полугода не выдавали лекарства онкобольной

Следственное управление СК России по Ульяновской области проводит проверку по факту халатности должностных лиц регионального минздрава, которые более полугода отказывались выдавать девушке с раком легких четвертой стадии жизненно важный препарат. Информацию об этом в четверг распространила пресс-служба ведомства.

- С декабря 2018 года по настоящее время должностные лица Министерства здравоохранения Ульяновской области отказывают в выдаче льготных медицинских препаратов жительнице г. Ульяновска с диагнозом "неоперабельный рак нижней доли левого легкого четвертой стадии", - говорится в сообщении.

В мае 2019 года Заволжский районный суд Ульяновска обязал региональный минздрав за счет средств бюджета обеспечить 29-летнюю Рамилю Волгину дорогостоящим препаратом "Кризотиниб", однако ведомство обжаловало это решение, ссылаясь на отсутствие препарата в льготном перечне.

Накануне, 17 июля, в ситуацию вмешался губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который заверил, что "Кризотиниб" будет включен в региональный льготный перечень, и пообещал, что в ближайшее время Волгиной предоставят лекарство. Сложившуюся же ситуацию Морозов объяснил "неповоротливостью бюрократической машины", которая "часто приводит к абсурду".