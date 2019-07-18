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18.07.2019 19:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)

В Нижегородской области на 17-м километре автодороги Перевоз - Шатки столкнулись автобус ПАЗ, перевозивший рабочих местного карьера, и легковой автомобиль Subaru.

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В результате происшествия пострадали пять человек. Двоим из них медпомощь оказана на месте, а трое госпитализированы в ЦРБ Арзамаса.

Наиболее серьезные травмы у водителя легковушки: по предварительным данным, он получил переломы костей.

Как сообщил "РГ" сотрудник регионального управления ГИБДД Дмитрий Тюлин, обстоятельства аварии пока до конца не выяснены. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, водителю автобуса удалось избежать столкновения, перестроившись на полосу встречного движения (относительно своего направления следования), однако водитель иномарки вновь потерял контроль над автомобилем и совершил столкновение с автобусом.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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