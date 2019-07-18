В краевом центре на улице Революции начали укладывать основание для новой трамвайной линии. Она соединит Центральный рынок и Мотовилиху.

Строительные работы на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции должны быть завершены до августа. Об этом сообщили в администрации Перми.

В прошедшие выходные движение здесь было полностью остановлено - переустраивали подземные коммуникации: водопровод, канализацию, сети связи. На участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской, где ведется укладка основания для трамвайных путей, проезд был закрыт с весны в связи с подготовительными работами. Сегодня дорога для автомобилей открыта в обе стороны.

- Строительство трамвайных путей ведется по абсолютно новой для Перми технологии, - говорит заместитель главы города Анатолий Дашкевич. - Рельсы уложат на бетонную подушку. Движение автобусов и трамваев на этом участке будет совмещено. Между трамвайных путей ляжет жесткий литой асфальтобетон. С одной стороны, это покрытие более мягкое, чем традиционные бетонные плиты, с другой - оно прочнее привычного асфальта, разработано специально для трамвайных путей, выдерживает вибрацию и высокую нагрузку. Такое покрытие в Перми используется впервые.

В августе, после окончания работ, перейдут на следующий участок - от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта. Здесь также приступят к укладке основания для трамвайных путей.

Совсем скоро можно будет на трамвае добраться от Центрального рынка до Мотовилихи. Сейчас электротранспорт ходит в ту сторону только по Северной дамбе, тогда как новый маршрут пройдет по Средней, что позволит жителям Городских Горок добираться до центра Перми и обратно гораздо быстрее.

После исчезновения с улиц краевого центра троллейбусов городские власти сделали ставку на трамвайную сеть. Планируется строительство путей на участках между станциями Пермь I и Пермь II и от улицы Углеуральской до депо "Красный Октябрь" через проспект Парковый.

Раньше других откроется движение на участке от Центрального рынка до улицы Сибирской.

Конечно, не все пермяки довольны тем, что в городе прокладывают новые трамвайные линии. Жители новостроек на улице Революции уже начали обращаться в суд с требованиями прекратить работы под их окнами - опасаются вибрации и повышенного шума.

Однако городские власти уверяют, что никаких неудобств пермяки не испытают: здесь уложат некие "бесшумные" рельсы. Расширение трамвайной сети в Перми не повлияет на количество маршрутов - их останется столько же, только вагоны пойдут по новым участкам.

Кстати

С прошлой недели изменилось расписание движения трамваев на маршрутах N 5 Пермь II - Бахаревка и N 8 АО "Инкар" - Висим. Из-за роста пассажиропотока в будни здесь будет увеличено число вагонов: на пятом маршруте добавится 12, на восьмом - четыре.

Справка "РГ"

С подробным расписанием движения транспорта в режиме онлайн можно ознакомиться на сайте МКУ "Гортранс".