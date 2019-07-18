В Прикамье пожилая пара утонула, переправляясь по реке в город

В Пермском крае погибла семейная пара, которая самостоятельно переправлялась через реку Каму из поселка Верхняя Старица в ближайший город, сообщает РИА Новости.

В месте переправы работал катер и паром, но супруги решили добраться до другого берега на собственной лодке. На середине реки лодка дала течь и затонула, ее пассажирам спастись не удалось.

Деревня Верхняя Старица расположена в Гайнском районе Пермского края. Попасть из нее в другие населенные пункты региона возможно только переправившись через реку Каму. По данным на 2010 год в деревне проживают около 800 человек, которым приходится пользоваться переправой, чтобы обратиться за медицинскими услугами или приобрести товары первой необходимости.