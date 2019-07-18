В ТОСЭР "Тольятти" появились четыре новых компании-резидента

В рамках прошедшего в Тольятти межрегионального форума-совещания по развитию моногородов было подписано соглашение с четырьмя новыми резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Тольятти". Общая сумма вложений новых инвесторов составит более 220 миллионов рублей.

Инвесторы все чаще выбирают Самарскую область для реализации бизнес-проектов, и для этого у них есть основания. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Речь идет о проектах модернизации производства стальных электросварных труб, расширению действующего инновационного предприятия в области литейного производства, построению цифровой инфраструктуры города Тольятти с применением инновационной технологии для развития услуг SMART CITY и созданию Центра обслуживания баз данных и обработки информации.

Тольятти получил статус территории опережающего социально-экономического развития в 2016 году. Резидентами ТОСЭР могут стать предприятия, не связанные с градообразующим предприятием (в данном случае - с ПАО "АВТОВАЗ"). Инвестор должен соблюсти основные условия для размещения производства на этой территории: создать более 20 рабочих мест и инвестировать не менее 20 миллионов рублей. В свою очередь, компания получает льготы по налогу на прибыль (от двух до десяти процентов в зависимости от года реализации проекта), нулевые ставки по налогам на имущество и землю, а также ставку в размере 7,6 процента по страховым выплатам (вместо стандартных 30).

Аналогичные льготы предоставляются резидентам ТОСЭР "Чапаевск" в Самарской области, где реализуется масштабный инвестпроект по созданию предприятия по производству современных строительных материалов.

Весомым конкурентным преимуществом Самарской области является наличие особой экономической зоны (ОЭЗ), которая вошла в тройку лучших подобных территорий промышленно-производственного типа в России. В ней действует режим свободной таможенной зоны: разрешен беспошлинный ввоз оборудования, сырья и материалов на территорию ОЭЗ и вывоз готового товара на экспорт.

На этой территории инвесторы работают в условиях особого административного режима с гарантиями государства, получают право выкупа земли по льготной цене и налоговые льготы. По налогу на прибыль компания отчисляет лишь два процента в федеральный бюджет на время всего срока деятельности. По отчислениям в региональный бюджет этого налога в первые пять лет действует нулевая ставка, с шестого по десятый годы - пять процентов, а после десяти лет работы - 13,5 процента. Кроме того, инвесторам в течение десяти лет предоставляется нулевая ставка по имущественному и транспортному налогу, а на пять лет - нулевая ставка по земельному налогу.

Кроме широкого спектра налоговых льгот, отличительной особенностью этой площадки является бесплатное подключение к инженерным коммуникациям: газо-, электро- и водоснабжению. При размещении на территории ОЭЗ резиденты смогут сэкономить до 30 процентов собственных средств.

В Самарской области для инвесторов также существует вариант размещения производства в индустриальных парках: "Преображенка", "Чапаевск", "Ставпропольский", "Тольяттисинтез", "АвтоВАЗ". Компании-резиденты получают удобную логистическую и транспортную инфраструктуру, готовые инжиниринговые сети, наличие точек присоединения, административную поддержку со стороны управляющей компании и региональных властей, разнообразные налоговые льготы, а также возможность взаимодействия со смежными предприятиями.

Для реализации инновационных проектов в регионе создана уникальная среда технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково", а его нанотехнологический центр входит в группу "Роснано".

Всестороннюю поддержку инвесторам во взаимодействии с органами исполнительной власти в режиме "одного окна" в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций. Инвесторам, реализующим проекты по приоритетным видам деятельности на территории области, оказывается господдержка в виде освобождения от уплаты налога на имущество (срок зависит от объема вложений) и в виде пониженной ставки налога на прибыль.

Кроме того, агентство поддерживает проекты субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с АО "Корпорация "МСП" по программе стимулирования кредитования, по которой размер процентной ставки по кредиту составляет 9,6 процента - для субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики (сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь и прочее) и 10,6 процента - для субъектов МСП в других отраслях.

На базе Фонда развития промышленности также запущена система "одного окна" государственной поддержки промышленных предприятий, как-то: займы на условиях софинансирования, субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах, на реализацию новых инвестиционных проектов, субсидий на возмещение процентов по кредитам на пополнение оборотных средств. А Фонд развития моногородов, в свою очередь, финансирует новые инвестиционные проекты в Тольятти в форме участия в уставном капитале (40 процентов) либо в виде займа под пять процентов годовых на восемь лет.

Кроме того, в Самарской области есть возможность заключения инвестиционных меморандумов между правительством и инвесторами, реализующими на территории области инвестиционные проекты стоимостью от 650 миллионов рублей. При заключении меморандума областные власти обязуются предоставить инвестору режим наибольшего благоприятствования в период реализации проекта, оказывать содействие по вопросам, входящим в компетенцию правительства.

Что касается отраслевой поддержки предприятий в Самарском регионе, то промышленным предприятиям предоставляется субсидия в размере 50 процентов (не более 20 миллионов рублей) на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, испытание опытных образцов. Производителям стройматериалов возмещаются затраты на уплату процентов по кредитам, предприятиям из сферы ЖКХ возмещаются затраты на мероприятия по энергосбережению, сельхозпроизводителям предоставляются различные виды субсидий в зависимости от вида деятельности. Субъектам малого и среднего бизнеса в Самарской области предоставляется возможность возмещения расходов по лизинговым платежам на производственное оборудование.