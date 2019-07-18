В ТОСЭР "Тольятти" появились четыре новых компании-резидента

Новости

У Volvo будут новые кроссоверы: больше XC90 и меньше XC40 19:22
Путин встретился с исполнительным директором Shell 19:10
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек 19:09
Жителей Кубани задержали за сбор ветвей красного дуба для веников 18:45
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" высмеяли в Китае 18:32
Чемпиона мира по футболу 1998 года Трезеге лишили прав за пьяную езду 18:31
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку 18:31
Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров арестован на 10 суток 18:19
Ульяновские чиновники более полугода не выдавали лекарства онкобольной 17:53
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью 17:52
Из гробницы Тутанхамона извлекли большой золотой гроб 17:50
В США освободили невинно отсидевшего двадцать лет гражданина 17:49
Отца темнокожей русалочки может сыграть испанец Хавьер Бардем 17:49
Парикмахер назвала 13 грубых ошибок при расчесывании волос 17:45
Болгарские археологи впервые показали "невиданное" оружие древних 17:44
Под Тверью один человек погиб при взрыве бочки с топливом 17:40
Сериал "Сплетница" перезапустят 17:33
Матвиенко: Взаимное признание виз с Беларусью - вопрос ближайшего будущего 17:32
В Анапе запретили плавать в море на матрасах и катамаранах 17:27
В Греции нашли неизвестно как построенную гигантскую древнюю пирамиду 17:20
Суд арестовал и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области 17:13
На Алтае подростка осудили за убийство двоих строителей 17:11
Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше 17:08
Lada Xray Cross "для города": видео и новые фото 17:00
Экс-форварда "Ливерпуля" наказали за игру на тотализаторе 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 17:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ТОСЭР "Тольятти" появились четыре новых компании-резидента

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
В рамках прошедшего в Тольятти межрегионального форума-совещания по развитию моногородов было подписано соглашение с четырьмя новыми резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Тольятти". Общая сумма вложений новых инвесторов составит более 220 миллионов рублей.
Инвесторы все чаще выбирают Самарскую область для реализации бизнес-проектов, и для этого у них есть основания. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Инвесторы все чаще выбирают Самарскую область для реализации бизнес-проектов, и для этого у них есть основания. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Инвесторы все чаще выбирают Самарскую область для реализации бизнес-проектов, и для этого у них есть основания. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Речь идет о проектах модернизации производства стальных электросварных труб, расширению действующего инновационного предприятия в области литейного производства, построению цифровой инфраструктуры города Тольятти с применением инновационной технологии для развития услуг SMART CITY и созданию Центра обслуживания баз данных и обработки информации.

Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области
В Тольятти прошел межрегиональный форум по развитию моногородов

Тольятти получил статус территории опережающего социально-экономического развития в 2016 году. Резидентами ТОСЭР могут стать предприятия, не связанные с градообразующим предприятием (в данном случае - с ПАО "АВТОВАЗ"). Инвестор должен соблюсти основные условия для размещения производства на этой территории: создать более 20 рабочих мест и инвестировать не менее 20 миллионов рублей. В свою очередь, компания получает льготы по налогу на прибыль (от двух до десяти процентов в зависимости от года реализации проекта), нулевые ставки по налогам на имущество и землю, а также ставку в размере 7,6 процента по страховым выплатам (вместо стандартных 30).

Аналогичные льготы предоставляются резидентам ТОСЭР "Чапаевск" в Самарской области, где реализуется масштабный инвестпроект по созданию предприятия по производству современных строительных материалов.

Весомым конкурентным преимуществом Самарской области является наличие особой экономической зоны (ОЭЗ), которая вошла в тройку лучших подобных территорий промышленно-производственного типа в России. В ней действует режим свободной таможенной зоны: разрешен беспошлинный ввоз оборудования, сырья и материалов на территорию ОЭЗ и вывоз готового товара на экспорт.

Фото: Пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"
В Тольятти заработала вторая площадка технопарка "Жигулевская долина"

На этой территории инвесторы работают в условиях особого административного режима с гарантиями государства, получают право выкупа земли по льготной цене и налоговые льготы. По налогу на прибыль компания отчисляет лишь два процента в федеральный бюджет на время всего срока деятельности. По отчислениям в региональный бюджет этого налога в первые пять лет действует нулевая ставка, с шестого по десятый годы - пять процентов, а после десяти лет работы - 13,5 процента. Кроме того, инвесторам в течение десяти лет предоставляется нулевая ставка по имущественному и транспортному налогу, а на пять лет - нулевая ставка по земельному налогу.

Кроме широкого спектра налоговых льгот, отличительной особенностью этой площадки является бесплатное подключение к инженерным коммуникациям: газо-, электро- и водоснабжению. При размещении на территории ОЭЗ резиденты смогут сэкономить до 30 процентов собственных средств.

В Самарской области для инвесторов также существует вариант размещения производства в индустриальных парках: "Преображенка", "Чапаевск", "Ставпропольский", "Тольяттисинтез", "АвтоВАЗ". Компании-резиденты получают удобную логистическую и транспортную инфраструктуру, готовые инжиниринговые сети, наличие точек присоединения, административную поддержку со стороны управляющей компании и региональных властей, разнообразные налоговые льготы, а также возможность взаимодействия со смежными предприятиями.

Фото: Правительство Самарской области
В Самарской области увеличат объем экспорта на зарубежные рынки

Для реализации инновационных проектов в регионе создана уникальная среда технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково", а его нанотехнологический центр входит в группу "Роснано". 

Всестороннюю поддержку инвесторам во взаимодействии с органами исполнительной власти в режиме "одного окна" в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций. Инвесторам, реализующим проекты по приоритетным видам деятельности на территории области, оказывается господдержка в виде освобождения от уплаты налога на имущество (срок зависит от объема вложений) и в виде пониженной ставки налога на прибыль.

Кроме того, агентство поддерживает проекты субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с АО "Корпорация "МСП" по программе стимулирования кредитования, по которой размер процентной ставки по кредиту составляет 9,6 процента - для субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики (сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь и прочее) и 10,6 процента - для субъектов МСП в других отраслях.

На базе Фонда развития промышленности также запущена система "одного окна" государственной поддержки промышленных предприятий, как-то: займы на условиях софинансирования, субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах, на реализацию новых инвестиционных проектов, субсидий на возмещение процентов по кредитам на пополнение оборотных средств. А Фонд развития моногородов, в свою очередь, финансирует новые инвестиционные проекты в Тольятти в форме участия в уставном капитале (40 процентов) либо в виде займа под пять процентов годовых на восемь лет.

Фото: Правительство Самарской области
В Самарской области активно стартовал нацпроект "Малый бизнес"

Кроме того, в Самарской области есть возможность заключения инвестиционных меморандумов между правительством и инвесторами, реализующими на территории области инвестиционные проекты стоимостью от 650 миллионов рублей. При заключении меморандума областные власти обязуются предоставить инвестору режим наибольшего благоприятствования в период реализации проекта, оказывать содействие по вопросам, входящим в компетенцию правительства.

Что касается отраслевой поддержки предприятий в Самарском регионе, то промышленным предприятиям предоставляется субсидия в размере 50 процентов (не более 20 миллионов рублей) на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, испытание опытных образцов. Производителям стройматериалов возмещаются затраты на уплату процентов по кредитам, предприятиям из сферы ЖКХ возмещаются затраты на мероприятия по энергосбережению, сельхозпроизводителям предоставляются различные виды субсидий в зависимости от вида деятельности. Субъектам малого и среднего бизнеса в Самарской области предоставляется возможность возмещения расходов по лизинговым платежам на производственное оборудование.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе