Кабмин выделит средства на строительство жилья в Иркутской области

Правительство выделяет Иркутской области до 14,1 миллиарда рублей на обеспечение жильем жителей региона, пострадавших от паводка.

"Это именно приблизительная сумма, поскольку она может отклоняться и в меньшую сторону, и в большую", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

Средства пойдут на приобретение нового жилья, проведение капитального ремонта и строительство домов.

"Сделать это нужно максимально быстро, не в ущерб, разумеется, качеству строительных работ, - подчеркнул глава правительства. - Мы неоднократно говорили, что в Сибири рано наступает зимняя погода, и поэтому строить нужно максимально быстро".