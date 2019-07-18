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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Первым пунктом - зарплата

Как заставить предприятия-банкроты рассчитаться с работниками
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Экономика Сибири № 156(7914)
В Кузбассе задолженность предприятий по заработной плате за полмесяца выросла почти вдвое - с 59,6 до 110,5 миллиона рублей. При этом добрая половина работодателей-должников - банкроты, которых очень сложно привлечь к ответу. Чтобы исправить ситуацию, власти региона предлагают внести изменения в федеральное законодательство.
Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как сообщил начальник областного департамента труда и занятости населения Денис Шамгунов, в списке компаний, которые не оплачивают вовремя труд персонала, - одни и те же. В течение года список почти не изменился, если не считать крупного, добавившегося в июне должника - шахту "Алексиевскую" в Ленинске-Кузнецком, не заплатившую 871 работнику 22,7 миллиона рублей.

На данный момент свои уже заработанные деньги не может получить более 3,8 тысячи жителей региона. Ощутимый вклад в общую сумму просрочки неизменно вносит ООО "Юргинский машиностроительный завод", где на 1 июля 2,2 тысячи человек не получили 31 миллион рублей. Материалы в очередной раз передали в прокуратуру, полицию и Гос-трудинспекцию. И работодатель обещал погасить долг до конца этой недели.

Как правило, в течение двух недель после внеплановой инспекционной проверки расплачивается с людьми угольная компания "Ровер". Общество с ограниченной ответственностью в долгах перед горняками уже третий месяц кряду. На сей раз "подвисла" сумма в 14,2 миллиона рублей. Семнадцать миллионов должно трудовому коллективу киселевское производственное объединение "Гормаш". И далее по списку - ЗАО "АФК", накопившее около одиннадцати миллионов рублей долга, ООО "Сибшахторудстрой" (7,3 миллиона), ООО "СУНЭТО" (свыше трех миллионов).

- Среди должников - крупные градообразующие предприятия, расположенные в моногородах, - уточнил Денис Шамгунов. - И шесть из пятнадцати предприятий, имеющих просроченную задолженность, находятся в процедуре банкротства. Они уже не ведут производственную деятельность, и все выплаты могут осуществлять только в результате реализации своего имущества. Причем наиболее дорогостоящее недобросовестные собственники заранее выводят из владения, чтобы отвечать по обязательствам было нечем.

Но в любом случае требования о выплате выходных пособий работникам удовлетворяются лишь после требований об уплате страховых взносов и налогов. А фактически денег зачастую хватает лишь на то, чтобы рассчитаться с налоговой службой.

Фото: iStock
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Чтобы прекратить нарушение права работников на свое-временную и полную оплату труда и технически упростить погашение задолженности предприятиями-банкротами, власти Кузбасса инициировали изменения федеральных нормативно-правовых актов. В частности - закона "О несостоятельности (банкротстве)". Речь, прежде всего, о том, чтобы работодатели-должники, у которых недостаточно средств, в первую очередь выплачивали зарплату людям, а уже потом - страховые взносы в Пенсионный фонд. Это должно быть в абсолютном приоритете.

- Инициатива направлена в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ, и если она будет одобрена, то осенью законопроект рассмотрит Госдума РФ, - сообщил Шамгунов.

Между тем, по данным правительства Кемеровской области, с начала года Гострудинспекция направила в суд восемь протоколов в целях дисквалификации руководителей предприятий-должников и четыре материала в прокуратуру - для возбуждения уголовных дел в отношении работодателей. Органы прокуратуры внесли им 72 представления. Двадцать человек привлечено к дисциплинарной ответственности, в суд ушло 417 заявлений, фигурантами 58 административных дел стали 33 должностных лица.

Прямая речь

Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ:

- За минувший год по результатам работы прокуроров возбуждена тысяча уголовных дел о невыплате зарплаты, дисквалифицировано 136 недобросовестных руководителей, погашено 26 миллиардов рублей долгов, восстановлены права более полумиллиона граждан. Мы прекрасно понимаем проблемы, которые сегодня волнуют людей. Для более эффективного их решения в марте издан приказ, определяющий основные задачи прокуроров по защите трудовых прав. В нем акцентировано внимание в том числе на наиболее чувствительных направлениях - ликвидации задолженности на предприятиях-банк-ротах, индексации оплаты труда, обеспечении обучения, занятости инвалидов, молодежи и граждан предпенсионного возраста.

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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