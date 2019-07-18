Новости

В Петербурге сбили пешехода, сделавшего замечание водителю 20:54
Вышел финальный русский трейлер "Оно 2" 20:50
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы 20:45
"Спартак" приобрел футболиста "Ростова" 20:42
Умер писатель, актер и режиссер Лучано Де Крешенцо 20:40
Программа "дальневосточного гектара" распространена на Бурятию и Забайкалье 20:30
В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави-2" 20:04
В Москве прошел флешмоб в честь 100-летия Московской службы скорой помощи 20:00
МИД РФ назвал ложью заявления США об отказе американским педагогам в визах 19:50
СК начал проверку по факту взрыва емкости с топливом под Тверью 19:49
В КЧР четырех экс-полицейских осудили за смертельные пытки задержанного 19:46
Новый закон освобождает инвалидов от подачи справок при оформлении льгот 19:43
Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве 19:27
У Volvo будут новые кроссоверы: больше XC90 и меньше XC40 19:22
Путин встретился с исполнительным директором Shell 19:10
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек 19:09
Жителей Кубани задержали за сбор ветвей красного дуба для веников 18:45
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" высмеяли в Китае 18:32
Чемпиона мира по футболу 1998 года Трезеге лишили прав за пьяную езду 18:31
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку 18:31
Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров арестован на 10 суток 18:19
Ульяновские чиновники более полугода не выдавали лекарства онкобольной 17:53
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью 17:52
Из гробницы Тутанхамона извлекли большой золотой гроб 17:50
В США освободили невинно отсидевшего двадцать лет гражданина 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 20:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Есть спасатель!

Школьники изобрели "умный" медицинский жгут
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(7915)
Уникальный медицинский жгут, способный улучшить качество помощи при ДТП и чрезвычайных ситуациях, изобрели кемеровские девятиклассники.
Ноу-хау кемеровчан - один из лучших интеллектуальных продуктов. Фото: Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области Ноу-хау кемеровчан - один из лучших интеллектуальных продуктов. Фото: Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
Ноу-хау кемеровчан - один из лучших интеллектуальных продуктов. Фото: Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области

Разработка воспитанников Центра детского научного и инженерно-технического творчества при Кузбасском техническом госуниверситете "УникУм" Егора Петерса и Михаила Лузина отличается от обычного жгута тем, что снабжена специальным датчиком для контроля состояния пострадавшего. Заложенный алгоритм определяет время наложения жгута в зависимости от параметров окружающей среды - температуры, давления и влажности.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Николай Плавунов: Аналогов нашей скорой помощи не существует

Скажем, жгут необходимо ослабить? Тут как тут аудиовизуальные сигналы. То есть контролировать процесс нет необходимости, а значит - человеческий фактор сводится к минимуму. При артериальных кровотечениях это очень важно: позволяет избежать анемии и других серьезных неприятностей.

- Идея принадлежит Михаилу Лузину, - рассказали "РГ" в областном департаменте инвестиций и стратегического развития. - Катаясь на горных лыжах, он сломал руку. Помощь пришла вовремя. Однако на своем опыте юноша понял, что все могло сложиться иначе, не окажись рядом спасателей. Поделился своими мыслями с другом Егором. Так началась работа над созданием автозатягивающегося медицинского жгута, который можно наложить без посторонней помощи.

И медики, и спасатели подтверждают: необходимость в "умном" жгуте действительно большая. Юные изобретатели под руководством наставников Ивана Паскаря, Владислава Немова и Дениса Березина с успехом представили свою разработку на 14-м Международном конкурсе исследовательских проектов школьников Future Engineer Project в Пекине.

Юным изобретателям потребовались навыки конструирования, математического и 3D-моделирования

Конкуренция оказалась очень серьезной. В финал состязания, в котором россияне участвовали впервые, вышли более трех тысяч участников. И ноу-хау кемеровчан, при создании которого потребовались навыки конструирования, программирования, математического и 3D-моделирования, было признано одним из лучших в номинации "Интеллектуальный продукт". Итог - второе место в возрастной категории 12-16 лет.

В ближайшее время будет оформлен патент и выпущена первая опытная партия инновационных жгутов. А сами авторы медицинской новинки ищут средства на реализацию проекта.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе