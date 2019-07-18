Уникальный медицинский жгут, способный улучшить качество помощи при ДТП и чрезвычайных ситуациях, изобрели кемеровские девятиклассники.

Разработка воспитанников Центра детского научного и инженерно-технического творчества при Кузбасском техническом госуниверситете "УникУм" Егора Петерса и Михаила Лузина отличается от обычного жгута тем, что снабжена специальным датчиком для контроля состояния пострадавшего. Заложенный алгоритм определяет время наложения жгута в зависимости от параметров окружающей среды - температуры, давления и влажности.

Скажем, жгут необходимо ослабить? Тут как тут аудиовизуальные сигналы. То есть контролировать процесс нет необходимости, а значит - человеческий фактор сводится к минимуму. При артериальных кровотечениях это очень важно: позволяет избежать анемии и других серьезных неприятностей.

- Идея принадлежит Михаилу Лузину, - рассказали "РГ" в областном департаменте инвестиций и стратегического развития. - Катаясь на горных лыжах, он сломал руку. Помощь пришла вовремя. Однако на своем опыте юноша понял, что все могло сложиться иначе, не окажись рядом спасателей. Поделился своими мыслями с другом Егором. Так началась работа над созданием автозатягивающегося медицинского жгута, который можно наложить без посторонней помощи.

И медики, и спасатели подтверждают: необходимость в "умном" жгуте действительно большая. Юные изобретатели под руководством наставников Ивана Паскаря, Владислава Немова и Дениса Березина с успехом представили свою разработку на 14-м Международном конкурсе исследовательских проектов школьников Future Engineer Project в Пекине.

Юным изобретателям потребовались навыки конструирования, математического и 3D-моделирования

Конкуренция оказалась очень серьезной. В финал состязания, в котором россияне участвовали впервые, вышли более трех тысяч участников. И ноу-хау кемеровчан, при создании которого потребовались навыки конструирования, программирования, математического и 3D-моделирования, было признано одним из лучших в номинации "Интеллектуальный продукт". Итог - второе место в возрастной категории 12-16 лет.

В ближайшее время будет оформлен патент и выпущена первая опытная партия инновационных жгутов. А сами авторы медицинской новинки ищут средства на реализацию проекта.