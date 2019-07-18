Красноярцы погрузятся в прошлое Енисейска

Особый подарок подготовили власти Красноярска к празднованию 400-летия Енисейска. Весь краевой центр превратится в большую выставку, посвященную вехам жизни славного сибирского города.

Открытие павильонов, посвященных Енисейску, состоялось 17 июля. Локации располагаются в самых оживленных общественных местах: сквере Сурикова, рядом с правительством региона на Площади Революции, а так же на левобережной набережной между Коммунальным мостом и Капитанским клубом и районе Центрального парка.

- На стильных, гармонично сочетающиеся с пейзажем больших планшетах можно прочесть множество интересных исторических фактов о самом Енисейске и о его памятниках архитектуры. Например, о том, что самая ранняя из русских экспедиций в "Тюлькину землицу", где впоследствии был построен Енисейск, относится к 1608-1609 годам. Она была послана Владимиром Молчановым из Кетского острога для объясачивания земель по Енисею, - рассказала куратор проекта Екатерина Толстихина.

Красноярцы узнают о времени особого расцвета Енисейска - периода золотой лихорадки. Когда на добыче драгоценного металла создавались огромные капиталы, превратившие город в центр сибирской торговли и активного строительства. Именно тогда было возведено множество церквей и храмов, каменных домов сформировавших неповторимый облик поселения, фактически ставшего музеем под открытым небом.

Также красноярцы в рамках проекта увидят репродукции уникальной живописной серии из 12 полотен "Храмы Енисейска" уроженца этого города Сергея Харченова. Подлинники картин хранятся в фондах Енисейского краеведческого музея им. А.И. Кытманова, являются достоянием города и неоценимым вкладом в развитие его культуры.