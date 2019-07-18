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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае подростка осудили за убийство двоих строителей

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

На Алтае суд вынес приговор 16-летнему жителю села Ларичиха, который до смерти забил доской двух рабочих-строителей.

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Подростка признали виновным в убийстве двух лиц с особой жестокостью и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В ноябре прошлого года тела рабочих подрядной организации были обнаружены в здании филиала Тальменской школы искусств, где они делали ремонт. Как выяснилось, подросток распивал со взрослыми мужчинами спиртные напитки. Между собутыльниками произошла ссора. Они выставили его за дверь и ударили.

Обиженный подросток покинул стройку, а спустя некоторое время вернулся с деревянным брусом в руках. Он насмерть забил обидчиков и скрылся.

- Была установлена причастность подростка к совершению еще одного преступления, - сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. - В октябре он избил местного жителя, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

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Суд приговорил 16-летнего сельчанина к девяти годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Родителей осужденного также обязали выплатить по 900 тысяч рублей родственникам погибших.

К дисциплинарной ответственности был привлечен сотрудник ПДН - за ненадлежащую профилактическую работу с несовершеннолетним, склонным к совершению преступлений.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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