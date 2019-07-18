Новосибирская область и Беларусь проведут 39 совместных мероприятий

На VI Форуме регионов России и Беларуси утвердили план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Республики Беларусь и Новосибирской области.

Документ подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ - председатель белорусской части Совета делового сотрудничества Валерий Иванов.

"Основной акцент в нашем сотрудничестве мы делаем на установлении и развитии кооперационных связей - в первую очередь, в освоении выпуска новой продукции", - подчеркнул Андрей Травников. Достигнута договоренность о проведении 39 совместных мероприятий в промышленном производстве и торговле, организации продовольственных ярмарок, АПК, транспортной отрасли, образовании, молодежной политике, культуре и других сферах. Особое внимание будет уделено научному сотрудничеству. Правительство Новосибирской области планирует привлечь белорусские организации к участию в реализации проектов, связанных с созданием инфраструктуры Академгородка 2.0.

Выступая на рабочем совещании в рамках форума, Андрей Травников отметил, что в 2019 году активизировались экономические взаимоотношения между Новосибирской областью и Беларусью. По итогам пяти месяцев прирост внешнеторгового оборота составил четыре процента. Сибирским коммунальщикам, строителям и аграриям поставлено 724 трактора производства МТЗ, 11 комбайнов "Гомсельмаш", развивается совместное производство техники в Новосибирской области. Белорусский производитель ворот "Алютех" принял решение о строительстве предприятия на территории региона.

Андрей Травников напомнил, что предыдущий трехлетний план развития сотрудничества, рассчитанный на 2016-2018 годы, включал около 40 мероприятий. Среди примеров успешной работы - организация совместного предприятия "БКМ-Сибирь" по модернизации трамвайных вагонов для Новосибирска, сотрудничество ООО "Сибэлектропривод" и ОАО "БелАЗ".