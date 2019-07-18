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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Фиолетовое входит в моду

Омские ученые вывели уникальные сорта пшеницы и пырея
Текст: Наталья Граф
Российская газета - Экономика Сибири № 156(7914)
Ученые Омского аграрного университета селекционировали новые сорта злаков для производства функциональных пищевых продуктов. Зерновые культуры устойчивы к засухе и болезням и адаптированы к сибирскому климату.
Фото: Из личного архива Камала Салманова
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Гордость селекционеров - фиолетовозерновая пшеница. В ближайшее время она будет передана в государственную комиссию РФ по испытанию и охране селекционных достижений.

Над выведением нового сорта мягкой яровой пшеницы необычного цвета сотрудники лаборатории селекции и семеноводства полевых культур ОмГАУ работали около десяти лет.

- Отобранная линия показала отличные результаты, - сообщил корреспонденту "РГ" заведующий лабораторией ОмГАУ Александр Чурсин. - За счет высокого содержания антоцианов зерна пшеницы не только имеют фиолетовый оттенок, но и обладают внушительным перечнем полезных свойств. Поэтому наша новинка уже заинтересовала российских фермеров и хлебопеков. Ведь изделия из муки грубого помола в последнее время весьма популярны у покупателей.

Помимо отличных хлебопекарных качеств, фиолетовозерновая пшеница оказалась весьма устойчива к засухе и вредителям. Сибирь недаром называют зоной рискованного земледелия. Бичи региона - стеблевая ржавчина, бурая ржавчина и мучнистая роса. Новый сорт обладает высоким иммунитетом и не требует обработки химикатами.

- В течение трех лет пшеница будет проходить госсортиспытания. Если сорт ответит всем требованиям, предъявляемым госкомиссией, его включат в коммерческий реестр, а вуз получит патент, - поясняет Александр Чурсин. - Но уже сегодня нам звонят из разных уголков России и просят: "Продайте хотя бы ведро". Потенциал у культуры есть.

Еще одна новинка омской лаборатории - многолетний сорт "Сова", культивированный из дикого пырея. За несколько лет он полностью заполняет поле, выживая с него сорняки. Не поражается болезнями и также не требует гербицидов.

Культура получилась очень экономичная: один раз посеял, и на протяжении нескольких лет можно собирать урожай, утверждают селекционеры.

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Но главная фишка пырея - многофункциональность. Злак можно использовать и в качестве продовольственного зерна, и как кормовую культуру для животноводства.

- В зависимости от потребностей хозяйства это очень удобно, - уверен заместитель руководителя крупного регионального аграрного предприятия Дмитрий Пушкарев. - Мы засеяли "Совой" уже три гектара, не дожидаясь патента. Пырей не требует никаких расходов и при этом идет как на продовольственное зерно, так и на фураж. А еще с одного гектара получается до семи-восьми тонн сбалансированного по микроэлементам сена.

По словам ученых, выведенные в ОмГАУ новые сорта сегодня занимают около двадцати процентов посевных площадей в Омской области. Один из самых популярных - "Элемент 22", районированный несколько лет назад.

- Я взял на пробу пару мешков для эксперимента и не прогадал, - рассказал "РГ" фермер из Марьяновского района Александр Говин. - Собрал почти пять тонн зерна с гектара. А на полях использованием удобрений доходило и до семи тонн. При этом средняя урожайность в области - полторы-две тонны с гектара.

Далеко не все омские растениеводы готовы к экспериментам, но ученые надеются, что дикие злаки и фиолетовозерновая пшеница станут новыми трендами в сфере функционального питания.

- Мы стараемся идти в ногу с потребностями рынка, - подчеркивает Александр Чурсин. - Главная наша цель - экологически чистая продукция, предназначенная для здорового питания, при выращивании которой не используются химикаты. Все наши новинки пригодны для органического земледелия.

Экономика АПК Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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