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Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
18.07.2019 05:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Споткнулись о тариф

Почему в Кузбассе буксует "мусорная" реформа
Текст: Александр Пономарев (Кемерово) , Юлия Потапова
Российская газета - Экономика Сибири № 156(7914)
Регоператор зоны "Север", приступивший в июле этого года к работе по территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами в Кузбассе, не согласился с заниженными, по его мнению, тарифами на вывоз ТКО. А в зоне "Юг" регоператор взыскивает долги абонентов через суд.
Фото: iStock
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы

Как сообщил директор компании "Чистый город Кемерово" Олег Ратаев, установленный Региональной энергетической комиссией (РЭК) тариф в 59,59 рубля с человека в месяц (при годовом нормативе накопления 2,073 кубометра мусора) не соответствует реалиям. По его словам, поданная в РЭК заявка предполагала тариф в размере 89-90 рублей.

- Одна из трех его составляющих - транспортировка - в нашем обосновании была на 39 процентов выше, чем утвержденная РЭК, а другую составляющую - собственные расходы регоператора - снизили на тридцать процентов, - подчеркнул Ратаев.

Согласно тарифу, юрлицам вывоз мусора обойдется в 344,95 рубля за кубометр, включая НДС. Получается, что по важным позициям "северные" ставки уравняли с "южными", хотя "Чистый город Кемерово" обслуживает свыше двадцати муниципалитетов, где проживает почти на 300 тысяч человек больше, чем на юге региона, в зоне ответственности компании "Экотек".

"Север" отличается и более длинными маршрутами транспортировки отходов. Например, в Тяжинском районе средняя протяженность такого маршрута - семьдесят километров. А это значит, что с качеством оказания услуг, особенно на отдаленных от мусорных полигонов территориях, могут возникнуть проблемы. И жители ощутят их на себе уже через пару месяцев. Между тем в тарифы для "Севера" пока не включена инвестиционная составляющая. В ближайшие два-три года в строительство двух мусороперерабатывающих заводов здесь может быть вложено 1,6 миллиарда рублей. Так или иначе, но регоператор обжаловал установленные расценки в ФАС России, выразив готовность обратиться в суд.

А жители юга Кузбасса, где "мусорная" реформа началась еще год назад, лишаются автомобилей и зарубежного отдыха за отказ оплачивать вывоз ТКО. По закону, заключить договор с регоператором обязаны все отходообразователи. Но если с многоквартирными домами и юрлицами работа идет относительно благополучно, то с жителями частного сектора есть проблемы. Договоры заключили только 35 процентов абонентов, а регулярно оплачивают услугу и того меньше.

Госдума: Граждане смогут платить только за накопленный ими мусор

- Это было ожидаемо: раньше услуга по вывозу мусора частникам в принципе не оказывалась, плюс многие домовладельцы считают, что не должны платить, поскольку сжигают свои отходы в печи (хотя, например, сжигание пластика - нарушение природоохранного законодательства), - сообщил управляющий директор компании "ЭкоТек" Андрей Функ. - В итоге за год мы имеем 411,6 миллиона рублей долга населения и почти 80,6 миллиона рублей - юрлиц.

С неплательщиками ведут претензионную работу, сформировано уже более тысячи судебных дел, и 105 исполнительных листов находится в работе у приставов. И уже есть определенные результаты. Так, новокузнечанин, принципиально не оплачивавший "мусорную" услугу с момента начисления, накопил долг в 1 870 рублей. А после суда сумма удвоилась за счет издержек. Теперь автомобиль ответчика находится под арестом.

- К сожалению, уже есть и арестованные машины, и испорченные отпуска из-за невозможности вылета за границу, - продолжает Функ. - Но мы готовы идти людям навстречу: к примеру, заключить договор рассрочки на полгода.

В свою очередь граждане возмущаются некорректным начислением "отходной" платы: в квитанциях указывают людей, которые по тому или иному адресу уже давно не проживают. Как пояснил Андрей Функ, все дело в отсутствии источника точных данных такого рода по всей стране. Но если жильцы представят необходимые документы, им будет сделан перерасчет.

Среди других проблем, с которыми столкнулся "южный" регоператор, - невывоз отходов из-за припаркованных у контейнерных площадок автомобилей (либо отсутствия оборудованных площадок), горящие контейнеры, нерасчищенные дороги.

- Когда муниципалитет установил двадцать пять новых контейнеров в Орджоникидзевском районе Новокузнецка, то через три дня пять из них пропали совсем, а еще пять были обнаружены перевернутыми в ближайших кустах, - добавил Андрей Функ. .

Тем временем

Антимонопольная служба привлекла к ответственности двух участников незаконного устного соглашения на торгах по выбору подрядчика по транспортировке ТКО на юге Кузбасса. О поддержании цен на услугу договорились два ООО - "ЭкоГрад" и "Зеленый город". Один во время проведения закупочной процедуры бездействовал, а другой победил с максимально возможной ценой. В отношении обоих участников картельного сговора и их должностных лиц УФАС по Кемеровской области возбудило административные производства. "ЭкоГрад", как сообщила пресс-служба ведомства, оштрафовали на 7,9 миллиона рублей, а его ответственное лицо - на двадцать тысяч. "Зеленый город", не получивший за 2017 год ни рубля выручки, заплатит сто тысяч рублей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область "Мусорная" реформа
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