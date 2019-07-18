Путин осмотрит районы подтопления в Иркутской области

19 июля президент Владимир Путин посетит Иркутскую область. Глава государства проведет совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения, а также осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также Владимир Путин отправится в Магнитогорск: посетит агломерационную фабрику №5, новое подразделение горно-обогатительного производства "Магнитогорского металлургического комбината" и примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию аглофабрики. Агломерационная фабрика №5 производит доменное сырье, на ней есть энергосберегающие и природоохранные технологии - это позволит улучшить экологическую ситуацию.

Еще президент побеседует с работниками предприятия и встретится с врио губернатора Челябинской области.