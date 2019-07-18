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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аварийный выход

Реализация федеральных проектов позволит ускорить решение квартирного вопроса для тысяч сибиряков
Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Экономика Сибири № 156(7914)
Согласно федеральному проекту "Жилье", в Сибирском федеральном округе ежегодно необходимо вводить на один миллион квадратных метров больше, чем годом ранее. В 2024-м общий объем жилищного строительства должен составить 52,8 миллиона "квадратов". По мнению полпреда президента России в СФО Сергея Меняйло, это задача сложная, но выполнимая.
Все новое жилье должно быть обеспечено социальной инфраструктурой. Фото: Татьяна Кравченко Все новое жилье должно быть обеспечено социальной инфраструктурой. Фото: Татьяна Кравченко
Все новое жилье должно быть обеспечено социальной инфраструктурой. Фото: Татьяна Кравченко
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- Но не должно быть погони за показателями. Необходимо качественное и комплексное решение, - отметил Сергей Меняйло на окружном совещании в Новосибирске, где обсуждались первые итоги реализации федеральных проектов, направленных на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в регионах Сибири. - Все сдаваемые в эксплуатацию в этом году объекты жилищного и социального строительства известны, и они уже должны быть в высокой степени готовности. Региональным органам власти и органам местного самоуправления нужно совместно с застройщиками не допустить срывов установленных сроков.

Для этого, по словам полпреда, следует заблаговременно готовить и предоставлять застройщикам земельные участки, проводить согласование технической документации, на каждом из этапов контролировать темпы и качество проводимых работ и создание транспортной, социальной инфраструктур.

- Нельзя допускать, чтобы жилье построили, а социальную инфраструктуру нет. Сейчас, к сожалению, есть такие примеры. Из недавних - в Омске переселили людей из аварийного жилья. Они довольны, но спустя время спрашивают, где школа, детский сад? - продолжил полпред.

В этом году из федерального бюджета выделены средства на сопутствующее строительство автомобильных дорог, школ и детского сада в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях.

В рамках другого федерального проекта - "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - в сибирских регионах в ближайшие два года новое благоустроенное жилье предполагается предоставить более девяти тысячам человек, расселив 170 тысяч квадратных метров аварийных домов. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) в полном объеме одобрил заявки всех регионов Сибири на софинансирование в 2019-2020 годах мероприятий, запланированных программами переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Речь идет о 5,3 миллиарда рублей.

- Тридцать процентов средств поступило в регионы. Остаток будет перечисляться по мере заключения муниципальными образованиями контрактов и соглашений с собственниками помещений, - сообщил Сергей Меняйло. - Задача - обеспечить выполнение сроков расселения и качество нового жилья. На каждом аварийном доме должны быть таблички - когда он будет расселен. Чтобы у людей не возникало вопросов. Сейчас мы получаем много обращений по этому поводу. Когда у людей нет ясности и понимания, когда и куда они будут переселены, возникает социальная напряженность.

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Генеральный директор - председатель правления государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Константин Цицин сообщил, что все регионы СФО выполнили программы переселения прошлых лет, за исключением Республики Тыва, где не сдано еще 48 тысяч квадратных метров жилья. Основная причина - нехватка средств в региональном бюджете. Сейчас на уровне российского правительства решается вопрос о дополнительном финансировании - на эти цели планируется выделить двести миллионов рублей.

- От Тувы требуется вовремя и правильно распорядиться средствами, чтобы закончить выполнение программ прошлых лет, - отметил Константин Цицин.

Между тем в фонд поступают жалобы на качество предоставленного переселенцам жилья. Больше всего обращений от жителей Омской области - там 47 домов занесено в соответствующий реестр. И, как отметил глава фонда, сроки, отведенные для исправления недостатков, закончились.

- С учетом печальных событий в Иркутской области, мы готовы в этом году принять в полном объеме заявку от Нежне удинского муниципального образования, наиболее пострадавшего в результате ЧС. Всего по программам переселения в течение двух лет там запланировано расселить восемь тысяч квадратных метров, в этом году - 1 900. Так вот, все восемь тысяч мы готовы расселить уже в 2019-м, - заявил Константин Цицин.

По его словам, большое беспокойство вызывают регионы, которые намерены заключить контракты с застройщиками в 2020 году, - это Иркутская и Кемеровская области. Красноярский край, Новосибирская и Томская области, республики Алтай и Хакасия планируют это сделать в августе-сентябре нынешнего года.

- Тем, кто заявляет о 2020-м, нужно пересмотреть свои планы. Не понимаю, в чем проблема, зачем ждать год, чтобы заключить контракты? - высказал недоумение генеральный директор Фонда ЖКХ. - По нашим условиям, как только региональные власти представляют реестр контрактов, фонд переводит в регион оставшиеся семьдесят процентов от утвержденной суммы.

Это уникальная возможность для всех субъектов федерации сохранить свой строительный комплекс, поскольку при заключении государственных и муниципальных контрактов на строительство жилья по программе переселения не требуются проектное финансирование и эскроу-счета. И местный строительный рынок таким образом получает хорошую гос-поддержку. Впервые появилась возможность заключать контракты на два года сразу и распланировать строительный цикл на 2,5 года вперед.

Кстати

Ответственность за невыполнение обязательств, взятых компаниями-застройщиками, полпред предложить возложить в том числе на саморегулируемые организации в сфере строительства.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область СФО Новосибирская область СФО Омская область СФО Тыва СФО Иркутская область
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