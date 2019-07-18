Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве

В Туве на 20-м километре трассы Кызыл-Эрзин произошло столкновение двух легковушек. В результате аварии погибли семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД РФ.

По данным агентства, 43-летний водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA Priora. В результате столкновения погибли оба водителя, а также пять пассажиров отечественной легковушки. Среди них трое детей в возрасте четырех, семи и двенадцати лет.

Кроме того, один пассажир LADA госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства произошедшего.