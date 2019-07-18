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18.07.2019 09:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны подробности гибели шахтера в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Кемеровской области продолжается доследственная проверка несчастного случая со смертельным исходом на шахте "Анжерская-Южная". Работы на участке шахты приостановлены.

В Кузбассе загорелась закрытая шахта

Как сообщала "РГ", накануне около 23.17 местного времени в подготовительном забое вентиляционного штрека шахты было обнаружено тело 47-летнего горнорабочего.

- Установлено, что проходчик выполнял работы в вентиляционном штреке, и его придавило отслоившейся породой в момент установки крепежа, - сообщила официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Коллеги вытащили пострадавшего из-под завала, подняли на поверхность, но врачи скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины. Точную причину случившегося установит судебно-медицинская экспертиза. Предстоит также проверить, проходил ли горнорабочий инструктаж по технике безопасности и соблюдал ли ее требования.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Тем временем проверку исполнения законодательства об охране труда и промбезопасности начала и "угольная" прокуратура. Обстоятельства и причины несчастного случая расследует специальная комиссия.

- В результате будет дана правовая оценка действиям как должностных лиц добывающего предприятия, так и органов государственного надзора и контроля, - уточнила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

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