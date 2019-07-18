У самого соленого омского озера открыли новый туристический маршрут

Соль на раны
Первые упоминания об Эбейты датируются 1887 годом. Прежде его питала река, которая поменяла русло. И теперь экологическая ситуация в котловине балансирует между критической к катастрофической. Свою роль сыграли чрезмерная распашка прилегающих земель, строительство запруд на впадающих в озеро ручьях и прилегающих балках.
Впрочем, несмотря высыхание, водоем, расположенный на территории трех районов Омской области, имеет впечатляющие размеры. В период половодья озеро разливается на 113 километров и выглядит весьма экзотично. По всему периметру Эбейты рассыпаны кристаллы соли размером с ладонь. Летом его вода становится розовой. Прибрежные поляны краснокнижных растений обретают багряно-красный цвет. Плюс сформированная на протяжении веков микрофлора, обладающая целебными свойствами.
В середине прошлого века учетные пристально изучали состав воды и грязи, запасы которой были оценены в пять миллионов кубометров. Была даже идея организовать здесь бальнеологический курорт (запасов лечебного материала для него хватило бы на десять-пятнадцать веков). Но проект так и не воплотили. Рухнули и планы строительства здесь сульфатного завода.
Теперь власти вновь решили привлечь внимание в Эбейты, но уже с помощью туристов.
Одна из главных проблем - отдаленность объекта от цивилизации. До ближайшего населенного пункта - два часа езды по бездорожью. В слякоть на этом пути вязнут даже джипы. Впрочем, жителей двух десятков аулов это не останавливает.
- Гости у нас не переводятся. И всем близким и дальним родственникам, приезжающим из Казахстана и регионов России, мы стараемся показать Эбейты - кладезь здоровья. Тот, кто хоть однажды побывал здесь, вряд ли в этом усомнится, - рассказала корреспонденту "РГ" москаленский библиотекарь Айсулу Шарипова.
Национальная традиция казахов - щедро одаривать путника, принесшего в дом добрую весть. Дорогому гостю могут подарить коня, саблю с алмазами, дорогой чапан (халат из верблюжьей шерсти). Нынешним министрам, приехавшим открывать туристическую тропу, вручают распис-ные тюбетейки и платки. А всех прочих осыпают конфетным дождем. Кто поднимет конфетку - тому счастье.
Горючие слезы
Вступив на километровую туристическую тропу, идущую вдоль озера, путешественники смогут, как с экскурсоводом, так и самостоятельно, познакомиться с достопримечательностью. И узнать все семь легенд о происхождении озера. Одни связаны с вражескими набегами или небесным покровительством, другие - с неразделенной любовью и морем горючих слез.
Привлечь гостей в этот нехоженый край может и самобытная казахская культура. Здесь живы традиции угощать пожилых людей, помогать обездоленным. Любопытный обычай - обвалять человека, долгое время пребывающего на чужбине, в родной земле, чтобы она его вспомнила и обняла.
На протяжении маршрута установлены стенды, рассказывающие также о целебных свойствах воды и грязи Эбейты.
- Концентрация соли в озере составляет 300 граммов на литр, как и в Мертвом море. А к концу лета она увеличивается в полтора раза. Вода такая плотная, что утонуть нереально. Слой целительного ила достигает шести метров, - рассказывает местный краевед Сергей Яковлев. - Исследования показали - эбейтская грязь ни в чем не уступает знаменитым аналогам Карачи.
Местные жители лечат грязью суставы и, в отличие от туристов, ноги и руки после процедур мыть не торопятся. Ждут, когда все само высохнет и отстанет. Именно таким образом достигается лечебный эффект.
Туристы набирают чудодейственную жижу в банки, чтобы избавиться от суставных, нервных и кожных заболеваний в домашних условиях. В бочках ее поставляют в пару специализированных клиник Омска. Но в промышленных масштабах грязь не используют.
Несмотря на высокую концентрацию соли, здесь встречаются редкие растения, способные цвести даже на солончаках. Многие из них включены в Красную книгу Омской области. Еще один сибирский уникум - необычные рачки-артемии.
- Эти микрокреветки обладают поразительной жизнестойкостью. Икра не замерзает и не высыхает, поэтому популяция быстро восстанавливается. Правда, казахи, в отличие от индейцев и арабов, в пищу их не употребляют. Зато рачков продают, в том числе и за границу, в виде корма для рыб и животных, - поясняет Сергей Яковлев. - Ежегодно из добываемого сырья Эбейты производится 100-150 тонн готовой продукции. Это третий показатель в стране.
Стоит сказать, что процветает здесь и незаконный промысел, что неудивительно. По словам местных жителей, за мешок грязи вместе с рачками на теневом рынке можно выручить пятнадцать-шестнадцать тысяч рублей.
Сорпа и баурсаки
Стоимость однодневного тура от Москаленок (до которых из Омска можно добраться как на автобусе, так и по железной дороге) составляет 500-1000 рублей на человека, в зависимости от меню. В юрте туристам предлагают отведать бешбармак, сорпу (мясной бульон), жаренные в кипящем масле баурсаки. Готовят все это прямо на улице, в больших котлах и печках, как в старину. Желающие могут научиться премудростям казахской кулинарии, узнать рецепт восточных сладостей и целебного чая. А потом сделать селфи на фоне юрты в национальной казахской одежде.
Авторы нового туристического маршрута признаются, что дело это затратное, поэтому потребовало совместных усилий.
- Проект - результат государственно-частного партнерства, - сообщила корреспонденту "РГ" заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. - Мы помогли разработать экскурсии, установить информационные стенды. Будем содействовать популяризации соленого озера Эбейты. Районные власти приобрели юрту, организовали гастрономический тур. Предприниматели построили санузлы с душем и раздевалками, установили скамейки. И эта работа будет продолжена.
Станет ли соленое озеро туристической Меккой, сказать сложно. О строительстве дорог и гостиниц речи не идет: будет спрос, будет и предложение. По словам специалистов, оживить мертвое озеро могло бы строительство бальнеолечебницы в Москаленках. Однако инвестора, способного осилить затратный проект, пока не нашлось.
Между тем
В этом году Омск стал площадкой для обсуждения стратегии сотрудничества России и Казахстана в сфере туризма. Речь на форуме шла об активизации приграничных, гостевых потоков. Состоялась презентация проектов, претендующих стать совместными. Предметно стороны обсудят вопросы туристического сотрудничества на мероприятии более высокого уровня, которое пройдет в Омске 7 ноября этого года, - Российско-Казахстанском саммите с участием президентов двух стран.