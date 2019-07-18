У самого соленого омского озера открыли новый туристический маршрут

Эбейты - высыхающее, но все еще самое крупное омское озеро - по целебным свойствам сродни знаменитому Мертвому морю. Но, несмотря на уникальность, до сих пор оно оставалось белым пятном на карте региона. Согласно последним исследованиям, 95 процентов омичей вообще никогда не слышали о его существовании, что уж говорить об остальных россиянах. Власти полагают, что туристический статус добавит популярности необычному водоему.

Соль на раны

Первые упоминания об Эбейты датируются 1887 годом. Прежде его питала река, которая поменяла русло. И теперь экологическая ситуация в котловине балансирует между критической к катастрофической. Свою роль сыграли чрезмерная распашка прилегающих земель, строительство запруд на впадающих в озеро ручьях и прилегающих балках.

Впрочем, несмотря высыхание, водоем, расположенный на территории трех районов Омской области, имеет впечатляющие размеры. В период половодья озеро разливается на 113 километров и выглядит весьма экзотично. По всему периметру Эбейты рассыпаны кристаллы соли размером с ладонь. Летом его вода становится розовой. Прибрежные поляны краснокнижных растений обретают багряно-красный цвет. Плюс сформированная на протяжении веков микрофлора, обладающая целебными свойствами.

В середине прошлого века учетные пристально изучали состав воды и грязи, запасы которой были оценены в пять миллионов кубометров. Была даже идея организовать здесь бальнеологический курорт (запасов лечебного материала для него хватило бы на десять-пятнадцать веков). Но проект так и не воплотили. Рухнули и планы строительства здесь сульфатного завода.

Теперь власти вновь решили привлечь внимание в Эбейты, но уже с помощью туристов.

Одна из главных проблем - отдаленность объекта от цивилизации. До ближайшего населенного пункта - два часа езды по бездорожью. В слякоть на этом пути вязнут даже джипы. Впрочем, жителей двух десятков аулов это не останавливает.

- Гости у нас не переводятся. И всем близким и дальним родственникам, приезжающим из Казахстана и регионов России, мы стараемся показать Эбейты - кладезь здоровья. Тот, кто хоть однажды побывал здесь, вряд ли в этом усомнится, - рассказала корреспонденту "РГ" москаленский библиотекарь Айсулу Шарипова.

Национальная традиция казахов - щедро одаривать путника, принесшего в дом добрую весть. Дорогому гостю могут подарить коня, саблю с алмазами, дорогой чапан (халат из верблюжьей шерсти). Нынешним министрам, приехавшим открывать туристическую тропу, вручают распис-ные тюбетейки и платки. А всех прочих осыпают конфетным дождем. Кто поднимет конфетку - тому счастье.

Горючие слезы

Вступив на километровую туристическую тропу, идущую вдоль озера, путешественники смогут, как с экскурсоводом, так и самостоятельно, познакомиться с достопримечательностью. И узнать все семь легенд о происхождении озера. Одни связаны с вражескими набегами или небесным покровительством, другие - с неразделенной любовью и морем горючих слез.

Привлечь гостей в этот нехоженый край может и самобытная казахская культура. Здесь живы традиции угощать пожилых людей, помогать обездоленным. Любопытный обычай - обвалять человека, долгое время пребывающего на чужбине, в родной земле, чтобы она его вспомнила и обняла.

На протяжении маршрута установлены стенды, рассказывающие также о целебных свойствах воды и грязи Эбейты.

- Концентрация соли в озере составляет 300 граммов на литр, как и в Мертвом море. А к концу лета она увеличивается в полтора раза. Вода такая плотная, что утонуть нереально. Слой целительного ила достигает шести метров, - рассказывает местный краевед Сергей Яковлев. - Исследования показали - эбейтская грязь ни в чем не уступает знаменитым аналогам Карачи.

Местные жители лечат грязью суставы и, в отличие от туристов, ноги и руки после процедур мыть не торопятся. Ждут, когда все само высохнет и отстанет. Именно таким образом достигается лечебный эффект.

Туристы набирают чудодейственную жижу в банки, чтобы избавиться от суставных, нервных и кожных заболеваний в домашних условиях. В бочках ее поставляют в пару специализированных клиник Омска. Но в промышленных масштабах грязь не используют.

Несмотря на высокую концентрацию соли, здесь встречаются редкие растения, способные цвести даже на солончаках. Многие из них включены в Красную книгу Омской области. Еще один сибирский уникум - необычные рачки-артемии.

- Эти микрокреветки обладают поразительной жизнестойкостью. Икра не замерзает и не высыхает, поэтому популяция быстро восстанавливается. Правда, казахи, в отличие от индейцев и арабов, в пищу их не употребляют. Зато рачков продают, в том числе и за границу, в виде корма для рыб и животных, - поясняет Сергей Яковлев. - Ежегодно из добываемого сырья Эбейты производится 100-150 тонн готовой продукции. Это третий показатель в стране.

Стоит сказать, что процветает здесь и незаконный промысел, что неудивительно. По словам местных жителей, за мешок грязи вместе с рачками на теневом рынке можно выручить пятнадцать-шестнадцать тысяч рублей.

Сорпа и баурсаки

Стоимость однодневного тура от Москаленок (до которых из Омска можно добраться как на автобусе, так и по железной дороге) составляет 500-1000 рублей на человека, в зависимости от меню. В юрте туристам предлагают отведать бешбармак, сорпу (мясной бульон), жаренные в кипящем масле баурсаки. Готовят все это прямо на улице, в больших котлах и печках, как в старину. Желающие могут научиться премудростям казахской кулинарии, узнать рецепт восточных сладостей и целебного чая. А потом сделать селфи на фоне юрты в национальной казахской одежде.

Авторы нового туристического маршрута признаются, что дело это затратное, поэтому потребовало совместных усилий.

- Проект - результат государственно-частного партнерства, - сообщила корреспонденту "РГ" заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. - Мы помогли разработать экскурсии, установить информационные стенды. Будем содействовать популяризации соленого озера Эбейты. Районные власти приобрели юрту, организовали гастрономический тур. Предприниматели построили санузлы с душем и раздевалками, установили скамейки. И эта работа будет продолжена.

Станет ли соленое озеро туристической Меккой, сказать сложно. О строительстве дорог и гостиниц речи не идет: будет спрос, будет и предложение. По словам специалистов, оживить мертвое озеро могло бы строительство бальнеолечебницы в Москаленках. Однако инвестора, способного осилить затратный проект, пока не нашлось.

Между тем

В этом году Омск стал площадкой для обсуждения стратегии сотрудничества России и Казахстана в сфере туризма. Речь на форуме шла об активизации приграничных, гостевых потоков. Состоялась презентация проектов, претендующих стать совместными. Предметно стороны обсудят вопросы туристического сотрудничества на мероприятии более высокого уровня, которое пройдет в Омске 7 ноября этого года, - Российско-Казахстанском саммите с участием президентов двух стран.