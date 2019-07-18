В Курьинском районе Алтайского края восемь сел могут оказаться под водой, если прорвет 300-летнюю плотину на озере Белом. Чтобы спасти селян от потопа, а исторический памятник - от разрушения, рядом решили построить новое гидротехническое сооружение. Но сделать это нужно до холодов.

Плотина на озере Белом в Колывани ведет свою историю еще с демидовских времен. По некоторым данным, ее построили в 1734 году, чтобы обеспечить водой Колывано-Воскресенский медеплавильный завод, а затем Колыванскую шлифовальную фабрику. В те время все механизмы на производстве приводила в действие вода.

- Сначала плотину возвели на реке Белой, но ее было недостаточно, чтобы обеспечить необходимый водоток на завод, - пояснил корреспонденту "РГ" глава Курьинского района Алексей Купин. - По-этому реку соединили с озером каналом и на входе в озеро установили шлюз для регулировки подачи воды. В засушливые годы открывали шлюз и подавали воду по каналу к заводу. Конечно, по прямому назначению эти гидротехнические сооружения давно не применяют. Сегодня на Колыванской камнерезной фабрике все производство электрифицировано. Но плотина длиной восемнадцать метров и около метра шириной сдерживает поток воды из озера. К тому же она имеет историческую ценность - это объект культурного наследия.

Однако под давлением воды старинный шлюз постепенно разрушается. В последний раз его ремонтировали еще в советское время. Проблема в том, что просто так памятник федерального значения не отремонтируешь. Нужен проект специализированной организации и подготовленные специалисты для проведения реконструкции, а это на порядок увеличивает затраты.

- Плотина и идущий от нее канал являются объектами культурного наследия и находятся в федеральной собственности.

Поэтому мы не имеем права тратить деньги краевого бюджета на укрепление плотины и вообще предпринимать какие-либо действия на охраняемом законом объекте, - пояснил зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

По его словам, краевые власти несколько лет пытались добиться выделения федеральных денег на укрепление плотины, но безуспешно. А в этом году проверка Ростехнадзора обнаружила сквозные отверстия в железобетонном теле плотины и признала ее аварийной.

- Сегодня никто не скажет, сколько она еще прослужит, - прокомментировал ситуацию министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин. - Если не будет большого количества осадков и сильной приточности воды, то плотина еще способна выполнять свою сдерживающую функцию. Но мы понимаем, что впереди зима, и сквозные отверстия при замерзании могут привести к разрушению отдельных бетонных элементов. Тогда весной в период паводка ситуация будет непредсказуемой. Чтобы не допустить этого, до наступления холодов нужно построить новое защитное сооружение.

Если старинная плотина разрушится, то в зоне затопления могут оказаться восемь сел, где проживает около шести тысяч человек, и Колыванский камнерезный завод. Сейчас Курьинский район живет в режиме повышенной готовности, а в Колыванском сельсовете уже введен режим ЧС.

- Если одномоментно вода уйдет из озера - а это до девяти миллионов кубометров, - то четырехметровая волна пойдет сначала в реку Белую и затопит села Колывань и имени 8-го Марта, а потом в реку Локтевка, вдоль которой расположено большинство сел района. Лучше предотвратить чрезвычайную ситуацию, чем потом устранять ее последствия, - уверен глава Курьинского района Алексей Купин.

Чтобы решить проблему, региональные власти хотят перевести старинную плотину и земли вокруг нее в краевую собственность и оперативно построить новое гидросооружение. Новая подпорная железобетонная плотина должна обеспечить надежную защиту водного объекта. А старая будет подтоплена, что остановит ее разрушение, ведь давление воды спадет. Возможно, в дальнейшем в крае найдут средства и на реставрацию исторического памятника.

Сейчас же самое главное - защитить села от подтопления. Поэтому нужно оперативно решить вопрос о передаче земли и имущества в краевую собственность. В региональном управлении Росимущества обещают завершить эти процедуры до конца июля. Одновременно идет разработка проекта новой плотины.

По словам Алексея Купина, проектировщики будут работать около двух месяцев, затем проект должен пройти государственную экспертизу и только тогда можно приступать к строительству. Новую плотину решено поставить в самой узкой части канала, чтобы сократить затраты и время на ее возведение. Инвестиции в строительство ориентировочно составят десять-пятнадцать миллионов рублей.

- Поставлена задача: все работы завершить до конца этого года, чтобы весной, в период паводка, новое гидротехническое сооружение уже действовало, - подчеркнул Владимир Попрядухин.

Справка РГ

Озеро Белое расположено в километре к востоку от поселка им. 8-го Марта Курьинского района Алтайского края. Оно относится к бассейну реки Локтевки - левого притока реки Чарыш. Искусственно пробитым каналом озеро соединено с рекой Белой, в устье канала имеется временная бетонная плотина, регулирующая сток воды. В центре озера находится скалистый остров, на котором по легенде уральский промышленник Акинфий Демидов печатал монеты втайне от императрицы Елизаветы.