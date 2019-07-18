В Иркутске началось строительство крытой арены для бенди

Любители хоккея с мячом могут в режиме реального времени наблюдать за ходом строительства крытой арены в Иркутске - онлайн-камера направлена на строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта "Байкал".

Как сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России, будущий стадион станет главной ареной проведения чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года, который запланирован на берегах Ангары будущей весной. Крытая площадка будет рассчитана на размещение 6000 зрителей в стандартном варианте и 8000 - в расширенном (за счет установки сборно-разборных трибун за хоккейными воротами).

Арена будет способна принимать соревнования международного уровня по хоккею с мячом и конькобежному спорту. По проекту в ней расположены гостиница, ресторан, спортивные залы, восстановительный центр, подземная и наземная автостоянки.