В Новосибирске школьника убило током на свалке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в результате поражения электрическим током в Новосибирске.

Тело 10-летнего мальчика обнаружили на несанкционированной свалке строительного мусора по улице Бронная в Кировском районе Новосибирска. По предварительным данным, он забрался на отвал из строительного мусора, над которым проходил провод высоковольтной линии напряжением в 10 тысяч вольт. Ребенок нечаянно задел провод и погиб.

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ - "Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщает СУ СК по Новосибирской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.