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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Деньги на воздух

В Туве взялись за развитие малой авиации
Текст: Дмитрий Мальков
Российская газета - Экономика Сибири № 156(7914)
В республике намерены восстановить авиамаршруты советской поры. Тогда только из Красноярска и Абакана в Кызыл ежедневно отправлялось 16 рейсов. Сегодня же в Красноярский край можно улететь лишь четыре раза в неделю, воздушного сообщения с Хакасией вообще нет.

Программу глобального расширения сети правительство Тувы представило на Совете Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение". Первый ее этап должен завершиться до конца 2020-го.

Объем перевозки пассажиров по субсидируемым маршрутам вырос в три раза

Как сообщили "РГ" в минтрансе РТ, в ближайшие годы количество линий планируется довести до 25. В числе перспективных направлений - Томск, Абакан, Кемерово, Екатеринбург, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Барнаул и Новокузнецк. Еще 12 будут обеспечивать перевозки между населенными пунктами внутри региона. В дальнейшем возможен выход на международное сообщение с посадками в монгольских городах Улаангом и Улан-Батор.

Сейчас из Кызыла по воздуху можно добраться до Красноярска, Новосибирска и Иркутска. За прошлый год этими маршрутами воспользовались 13,7 тысячи человек. Внутри республики показатели скромнее - 1,3 тысячи пассажиров, отправлявшихся преимущественно в отдаленный Кунгуртуг и курортное местечко Уш-Бельдир вблизи Северного Аржана. В 2020 году пассажиропоток собираются довести до 36,5 тысячи человек. Согласно целевым показателям программы, к моменту окончательного формирования сети тувинскими линиями ежегодно станут пользоваться до 100 тысяч жителей и гостей Тувы.

Между тем эксперты называют несколько сдерживающих факторов. Один из них - состояние аэродромов. По данным тувинского минтранса, твердое покрытие взлетно-посадочной полосы есть лишь в четырех воздушных гаванях. Остальные 11 - грунтовые - для приема самолетов не пригодны. Рядом с ними предстоит построить новые. Узким местом является и авиационный парк. Внутрирегиональные линии предполагается эксплуатировать силами местной государственной авиакомпании, в распоряжении которой три самолета Ан-2 и один Pilatus PC-12. Сертификат коммерческого эксплуатанта сейчас оформляется. Но без закупок новой техники не обойтись. Расчеты регионального минтранса показали: необходимо приобрести еще три ТВС-2МС и один L-410.

Фото: Игорь Онучин
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По предварительной оценке, пояснил замглавы ведомства Андрей Конга, начальный этап реализации программы потребует 434,5 миллиона рублей. Самые затратные статьи - закупка самолетов и субсидирование авиакомпаниям стоимости перевозок - составят, соответственно, 190,5 и 159 миллионов. Восстановление аэродромов обойдется бюджету в 55 миллионов рублей, на обучение экипажей новых судов придется изыскать 20 миллионов.

В полном объеме новую маршрутную сеть в Туве планируется запустить к 2024 году.

Справка "РГ"

На госпрограмму "Развитие транспортной системы Тувы" в 2019 году в республиканском бюджете заложено 70,1 миллиона рублей. Кроме того, регион получит из федеральной казны 144 миллиона на субсидирование действующих пассажирских маршрутов до Красноярска, Новосибирска и Иркутска.

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